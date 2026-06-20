Eva Longoria, anfitriona de la gala benéfica de la Fundación Global Gift en Marbella

Marbella albergará el 25 de julio la XV edición de la Gala Global Gift, uno de los eventos solidarios que más fondos recauda en los veranos de la Costa del Sol, y contará, con la actriz Eva Longoria como anfitriona de honor.

Al evento, que se desarrollará en el hotel Don Carlos, acudirán también el actor Diego Boneta, la actriz Begoña Vargas, Sophie Grégoire Trudeau, Vicky Martín Berrocal y la artista internacional Greeicy.

Durante la velada se entregará el Premio Humanitario Global Gift al cantante Carlos Rivera, mientras que Elsa Collins recibirá el reconocimiento Women Empowerment Award por su labor en favor del liderazgo y el empoderamiento femenino.

La Fundación Global Gift recauda con este evento fondos para financiar programas solidarios que la entidad benéfica desarrolla en su centro multidisciplinar Casa Ángeles, en el que atiende a unas cien familias y ofrece terapias especializadas para menores con necesidades especiales y apoyo a sus entornos familiares.

«Marbella demuestra, una vez más, que la promoción internacional de una ciudad puede ir unida a la solidaridad y a un evento turístico de primer nivel», señala la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

La Fundación Global Gift y el Ayuntamiento aplazaron la presentación de la gala minutos antes de iniciar el acto, el 28 de mayo, por desavenencias con el tiempo del acto.

El Ayuntamiento reservó para la presentación 15 minutos, tiempo que la Fundación Global Gift consideró insuficiente.