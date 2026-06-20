Marbella, reconocida como mejor destino deportivo de Europa 2026 por parte de European Best Destinations

La localidad malagueña de Marbella ha sido reconocida como el mejor destino deportivo de Europa 2026 por European Best Destinations, alcanzando una puntuación de 19,6 sobre 20 en una clasificación elaborada a partir de la valoración de viajeros especializados y expertos internacionales. Este galardón sitúa a la localidad en el primer puesto de un listado que incluye a ciudades como Mónaco, Oslo, París o Lisboa y destaca la capacidad del municipio para combinar infraestructuras de primer nivel con una oferta accesible durante todo el año, así como la celebración de grandes eventos, entre ellos el Ironman 70.3 World Championship en 2025.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, recibió ayer el galardón de manos del CEO de European Best Destinations, Maximilien Lejeune, en el marco del torneo Reserve Cup, una cita que reúne a los mejores jugadores de pádel del mundo en la ciudad.

La regidora aseguró que “somos una ciudad que apuesta y que cree en el deporte como un complemento indispensable para el turismo” y añadió que “esperamos seguir sumando nuevas distinciones tan prestigiosas como esta”. “Este tipo de distinciones ponen de relieve la proyección internacional de la localidad como destino vinculado al deporte y al turismo activo, un ámbito que forma parte de su identidad y de su oferta global”, valoró. Asimismo, subrayó que “el municipio reúne condiciones naturales, climáticas y de servicios que favorecen la práctica deportiva durante todo el año”. La primera edil afirmó que “la presencia de Marbella en este tipo de clasificaciones contribuye a reforzar su posicionamiento en mercados internacionales y a seguir atrayendo visitantes interesados en un modelo vinculado a hábitos saludables y experiencias en este ámbito”.

La edil, en una publicación de su cuenta de Instagram, declaró además que "este premio reconoce nuestra capacidad para albergar grandes eventos internacionales, el apoyo al deporte base y el compromiso con un modelo de ciudad donde la práctica deportiva forma parte de la calidad de vida de vecinos y visitantes", y añadió: "Es un reconocimiento que pertenece a toda Marbella: a nuestros clubes, deportistas, federaciones, organizadores, patrocinadores y a todas las personas que, cada día, contribuyen a que el deporte siga siendo una de las grandes señas de identidad de nuestra ciudad".

Por su parte, Lejeune destacó "la energía, la visión y el trabajo” del Ayuntamiento para conseguir “la excelencia deportiva” en la ciudad. European Best Destinations ha elaborado esta clasificación en colaboración con periodistas deportivos y corresponsales internacionales, seleccionando inicialmente 39 ciudades europeas en base a criterios como la calidad de las infraestructuras, el impacto de los eventos, la accesibilidad, la promoción del deporte inclusivo o el impulso al deporte femenino y de base. Posteriormente, más de 17.800 viajeros especializados participaron en la votación final. En el caso de Marbella, el reconocimiento responde a una oferta diversificada que incluye campos de golf, rutas ciclistas, instalaciones para deportes acuáticos, clubes de tenis y pádel, así como espacios al aire libre que integran la actividad física en la vida cotidiana.