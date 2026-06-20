El PSOE de Marbella pide a la Junta de Andalucía que duplique los servicios de autobús interurbanos

El PSOE de Marbella pidió este viernes a la Junta de Andalucía que duplique los servicios de autobuses que conectan el municipio con localidades próximas, como Estepona o Fuengirola, para adaptar la oferta a las necesidades de los vecinos y turistas y mejorar la movilidad, una de las grandes carencias de la ciudad.

La formación socialista reclamó al Gobierno andaluz más autobuses con una mayor frecuencia y más paradas y vehículos adaptados para garantizar la accesibilidad, la seguridad y la comodidad de los usuarios, especialmente de los pasajeros con movilidad reducida.

«En el Hospital Costa del Sol, pacientes y trabajadores encuentran dificultades para utilizar el transporte público debido a los horarios insuficientes o sus incumplimientos. Hay personas que no llegan a tiempo a las consultas médicas o a sus puestos de trabajo porque el servicio no responde a las necesidades reales den la población», señaló la portavoz del PSOE, Isabel Pérez.

«Marbella necesita una actualización urgente de los servicios del transporte público interurbano en la Costa del Sol», agregó la edil, que reclamó a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que exija las mejoras a la Junta.

Pérez señaló que la planificación del transporte público de Marbella con el resto de la comarca es similar al de hace 25 años, lapso de tiempo durante el cual el número de habitantes y de urbanizaciones ha aumentado, la llegada de turistas ha crecido y se han ejecutado o desarrollado infraestructuras públicas básicas, como el Hospital Costal del Sol, ubicado a unos cinco kilómetros de distancia del centro urbano del municipio y en el que el número de usuarios es muy superior al de inicios de siglo.

La obsolescencia de la planificación del servicio hace que miles de vecinos sufran a diario las consecuencias, señaló la portavoz socialista.

«Las paradas continúan llenas de vecinos que ven cómo los autobuses pasan de largo porque no hay plazas suficientes, cómo los horarios no se cumplen y cómo las rutas interminables convierten cualquier desplazamiento desde Marbella o San Pedro Alcántara hacia el municipio en una auténtica odisea», explicó.

«Necesitamos una actualización urgente de los servicios de transporte. La realidad de la Costa del Sol hoy no tiene nada que ver con la de hace 25 años. El turismo se ha duplicado y la población flotante se acerca al millón y medio de personas. Sin embargo, el transporte público sigue funcionando con parámetros del siglo pasado», agregó.