Félix Romero: «Las urgencias son el presupuesto y el plan de inversiones mancomunado»

¿Cómo afronta la nueva etapa como presidente de la Mancomunidad de Municipios?

Con mucha ilusión. Al fin y al cabo, profesionalmente me he hecho en esta casa, por lo que, para mi, tiene un valor especial. Tiene un valor profesional, político y, también, un valor emocional. También llego al cargo con responsabilidad y agradecimiento a mis antecesores en la presidencia por el trabajo realizado. Siento también un poco de vértigo porque, aunque conozco muy bien esta administración, nunca he tenido una responsabilidad como esta.

Tiene por delante apenas un año de gestión. ¿Qué proyectos tiene previsto desarrollar en este tiempo?

No tendré un mandato muy largo de forma inicial. Por lo cual, habrá cuestiones urgentes que hay que asumir y otras no tan urgentes que habrá que dibujar y planificar a futuro.

¿Cuáles son las cuestiones más urgentes?

Hay que sacar cuanto antes el presupuesto de la Mancomunidad y el plan de inversiones mancomunado. Se trata de dos cuestiones urgentes y necesarias. También hay que mantener el camino que se ha iniciado en materia de inversiones en recursos hídricos y hay que diseñar el camino de la gestión a futuro del Centro Medioambiental, ubicado en Casares. Estas son las cuestiones que quedan pendientes, partiendo de la base de que la Corporación de la Mancomunidad se ocupa del día a día de una serie de servicios esenciales, como el tratamiento de los residuos de la Costa del Sol o el ciclo integral del agua. Garantizar que esos recursos se ofrezcan bien ya consume un nivel importante de recursos, tiempo y trabajo.

Cuando dice que no tendrá un mandato muy largo de forma inicial, ¿es por que su intención es seguir al frente de la Mancomunidad tras las elecciones locales de 2027?

Mi vida como representante político en la Mancomunidad caduca en un año. Dentro de un año, veremos qué dicen los ciudadanos (de la Costa del Sol). Todos los responsables políticos debemos tener claro que somos meros delegados de los ciudadanos.

Ocupa también diferentes responsabilidades en el Ayuntamiento de Marbella, como por ejemplo, ser concejal de Hacienda. ¿Cómo compaginará su labor en ambas administraciones?

Todo depende la forma en la que uno decida cómo ejecuta y gestiona su trabajo. Llevo muchos años como representante en el Ayuntamiento de Marbella y mi planteamiento ha sido siempre forjar equipos, delegar y entender que, por un lado, están los técnicos y, por el otro, estamos los políticos. Las decisiones corresponden a los políticos, pero el funcionamiento del día a día lo llevan equipos que se generan y forjan en cada una de las administraciones. Y yo tengo un equipo en Hacienda que es fabuloso. Tengo la tranquilidad absoluta de que podré delegar. El personal en la Mancomunidad también es excepcional.

¿Cómo afronta la Mancomunidad el verano?

Con responsabilidad y optimismo. Con optimismo porque, el hecho de que seamos un destino querido por una gran cantidad de turistas en aumento, siempre es una buena noticia. Con responsabilidad porque la llegada de personas que, durante el resto del año, no viven en la Costa del Sol tensiona las infraestructuras de la comarca.

¿Cuáles son las principales demandas de la Mancomunidad en materia de playas y comunicaciones en la Costa del Sol?

Hasta que no tenga una comunicación con todos los ayuntamientos y los grupos representados en la Mancomunidad no me formaré una opinión sobré qué tenemos que reclamar en este sentido.