Izquierda Unida – Por Andalucía Marbella denuncia la cesión de suelo público para un club de pádel premium

La asamblea local de Izquierda Unida – Por Andalucía de Marbella denuncia la concesión demanial de dos parcelas de más de 6.000 metros cuadrados de superficie en la zona de Aloha para la construcción y explotación de un equipamiento deportivo y de bienestar de carácter privado durante 50 años.

La memoria del anteproyecto contempla la construcción de cinco pistas de pádel, un edificio con gimnasio, restaurante, áreas exclusivas y aparcamiento privado, señala la coalición de izquierdas.

La empresa privada que explotará el complejo deportivo abonará cada año 52.000 euros al Ayuntamiento a cambio de la utilización de las parcelas.

«No hay equipamientos públicos, no hay espacio para construir vivienda protegida, pero sí hay 6.000 metros cuadrados de superficie para que el equipo de gobierno y Ángeles Muñoz (la alcaldesa de Marbella) se lo cedan a un club privado de pádel, donde no solo se van a construir cinco pistas, sino también un edificio con gimnasio, restaurante, áreas exclusivas y aparcamiento privado. Todo ello en una concesión de 50 años a cambio de un canon anual de apenas 51.000 euros», señala el coordinador local de IU – Por Andalucía en Marbella, Manuel Núñez.

La coalición de izquierdas exige al equipo de gobierno que retire la concesión y abra un proceso participativo para determinar el uso de estos suelos públicos «conforme a las necesidades reales de la ciudadanía». «En Marbella y San Pedro hace falta más deporte público, más vivienda protegida y menos pelotazos», indica Núñez.