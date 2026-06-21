La playa del Cable de Marbella acogerá la celebración de la Noche de San Juan: la velada combinará música, tradición y convivencia familiar

Marbella dará la bienvenida al verano con la celebración, el martes, de la Noche de San Juan, que contará con las actuaciones de los Dj´s locales José Rodríguez, Mikel Lombarte y Cristian White y del grupo Rumba Canalla.

La velada, que se celebrará en la Playa del Cable, tendrá una programación diseñada para todos los públicos y combinará música, tradición y convivencia familiar.

El evento comenzará con las actuaciones de Mikel Lombarte y José Rodríguez, que serán los encargados de ambientar las primeras horas del evento.

Posteriormente, a partir de la medianoche, participará Rumba Canalla, coincidiendo con uno de los momentos más esperados de la celebración, el encendido de la tradicional hoguera de San Juan.

«Espero poder hacer disfrutar al público con la música y contribuir a que vivamos una gran noche, por lo que animo a todos a venir y pasarlo bien con la familia y los amigos», señala el artista Mikel Lombarte.

La fiesta de la Noche de San Juan en la playa del Cable continuará con la sesión del Dj Cristian White, que repite participación.