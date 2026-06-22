Medio Ambiente
La asociación ProDunas pide proteger tres espacios dunares ubicados en el litoral de Marbella
El colectivo ecologista ProDunas reclama que las actividades en El Pinillo, Torre Real y Calahonda sean «compatibles» con la sostenibilidad de sus dunas
La asociación ProDunas pide que se incluyan en la reserva ecológica de las dunas de Marbella los espacios dunares de El Pinillo, Torre Real y Calahonda, ubicados en el litoral de localidad, para garantizar su protección.
Así lo recoge el colectivo en un plan técnico para la ampliación de la reserva ecológica dunar de Marbella cuya tramitación administrativa compete al Ayuntamiento de Marbella y cuyo objetivo es ordenar la protección de los ecosistemas dunares del municipio.
La reserva ecológica de Marbella está formada por nueve tramos dunares distribuidos en diferentes emplazamientos de la línea costera ubicada al este del término municipal de Marbella y que suman alrededor de 21.000 hectáreas de superficie. La incorporación de las dunas El Pinillo, Torre Real y Calahonda, cuya superficie conjunta ronda las 3.200 hectáreas, supondría elevar hasta cerca de las 24.000 las hectáreas de superficie protegida.
«Los tres enclaves propuestos forman parte del sistema dunar en el litoral marbellí y presentan valores ambientales relevantes. Entre ellos destacan la presencia de vegetación psamófila, propia de los arenales mediterráneos; fauna asociada a estos hábitats; especies autóctonas de interés; y Hábitats de Interés Comunitario, como las dunas móviles embrionarias y la vegetación anual sobre desechos marinos acumulados», indica el colectivo ecologista de Marbella.
ProDunas señala que la incorporación de los tres espacios dunares a la reserva ecológica permitiría mejorar la conectividad ecológica de un frente litoral que pierde importantes cantidades de arena con los temporales de invierno y primavera; ordenar el uso público de las zonas dunares de los tres emplazamientos ecológicos; y «reforzar las actuaciones de conservación, restauración ambiental, eliminación de especies exóticas invasoras y su seguimiento ecológico».
«La ampliación planteada tiene por objeto garantizar que cualquier actividad existente o futura sea compatible con la protección del sistema dunar, la conservación de la biodiversidad y el uso público ordenado del litoral», agrega el colectivo que señala que el Plan Técnico es «un nuevo paso» para sostener el sistema dunar de Marbella.
Los sistemas dunares, señala la asociación ecologista, actúan como barrera natural frente a la erosión del litoral, favorecen la biodiversidad, contribuyen al equilibrio sedimentario de las playas y forman parte de la identidad ambiental de Marbella. Pero también advierte de que son «espacios frágiles» que requieren protección.
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