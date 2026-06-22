La carrera solidaria de la Policía Nacional en Marbella se celebrará el 4 de septiembre

La IV edición de la Carrera Solidaria Ruta 091, una iniciativa que impulsa la Comisaría de la Policía Nacional en Marbella, se celebrará el próximo 4 de septiembre y su recaudación se destinará a las asociaciones Principito y Debra Piel de Mariposa.

La carrera partirá a las 19.00 horas con la categoría infantil, una prueba no competitiva con recorridos de 500 y 1.000 metros en función de la edad de los participantes, un coste de inscripción de diez euros y un límite de 300 plazas.

Posteriormente, a las 20.00 horas, se celebrará la carrera de adultos, que contará con un circuito urbano de 5.091 metros, una cuota de 14 euros y un máximo de 1.000 corredores.

La salida y la meta estarán ubicadas en la avenida Duque de Ahumada, junto al puerto deportivo de Marbella.

La jornada contará además con una exhibición de medios policiales en las inmediaciones de la carrera, donde las familias podrán conocer de cerca vehículos, unidades especializadas y recursos de la Policía Nacional.

«Esta cuarta edición lleva impreso el sello histórico del 200 aniversario de la Policía Nacional. La prueba representa nuestra vocación de servicio público trasladada directamente al plano social y humano», señala la comisaria de la Policía Nacional en Marbella, Ester Martín.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través de la página web oficial de la prueba y un dorsal cero permite realizar aportaciones solidarias a partir de diez euros.