Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
José María Muñoz, tras el ascenso del Málaga CFPromesas cumplidas del Málaga CFNavarro ante el ascenso del Málaga CFRúa del Málaga CFLa arenga viral del capitán del Málaga CFHomenaje a Chiquito de la CalzadaLos peligrosos atascos en el falso túnel de Valle InclánHistoria de Málaga: la familia Cameranos
instagramlinkedin

Solidaridad

La carrera solidaria de la Policía Nacional en Marbella se celebrará el 4 de septiembre

La recaudación de la marcha se repartirá entre la asociación Principito y Debra Piel de Mariposa

Presentación de la prueba solidaria que organiza la Policía Nacional. | L.O.

Presentación de la prueba solidaria que organiza la Policía Nacional. | L.O.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marcel Vidal

Marbella

La IV edición de la Carrera Solidaria Ruta 091, una iniciativa que impulsa la Comisaría de la Policía Nacional en Marbella, se celebrará el próximo 4 de septiembre y su recaudación se destinará a las asociaciones Principito y Debra Piel de Mariposa.

La carrera partirá a las 19.00 horas con la categoría infantil, una prueba no competitiva con recorridos de 500 y 1.000 metros en función de la edad de los participantes, un coste de inscripción de diez euros y un límite de 300 plazas.

Posteriormente, a las 20.00 horas, se celebrará la carrera de adultos, que contará con un circuito urbano de 5.091 metros, una cuota de 14 euros y un máximo de 1.000 corredores.

La salida y la meta estarán ubicadas en la avenida Duque de Ahumada, junto al puerto deportivo de Marbella.

La jornada contará además con una exhibición de medios policiales en las inmediaciones de la carrera, donde las familias podrán conocer de cerca vehículos, unidades especializadas y recursos de la Policía Nacional.

«Esta cuarta edición lleva impreso el sello histórico del 200 aniversario de la Policía Nacional. La prueba representa nuestra vocación de servicio público trasladada directamente al plano social y humano», señala la comisaria de la Policía Nacional en Marbella, Ester Martín.

Noticias relacionadas y más

Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través de la página web oficial de la prueba y un dorsal cero permite realizar aportaciones solidarias a partir de diez euros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Leticia Fernández, la mejor nota de Málaga de Selectividad, homenajeada en Marbella: 'Estamos inmensamente orgullosos de ti
  2. La Junta invierte 620.000 euros en mejorar tres institutos de Marbella
  3. Marbella, reconocida como mejor destino deportivo de Europa 2026 por parte de European Best Destinations
  4. Un reconocimiento a la constancia: vecinos de Marbella reconocen la trayectoria de Ana Cerván
  5. Prorrogan el decreto andaluz de modernización del sector hotelero en Marbella
  6. Un varón fallece en la A-7 tras un accidente entre un turismo y una moto que obligó a cortar la autovía
  7. Comienza la II edición del torneo de pádel Reserve Cup en Marbella
  8. El CEO de Les Roches, Carlos Díez de la Lastra: entre los 50 líderes del turismo de lujo en España

Marbella inicia la reforma integral de un local municipal para crear un espacio multiusos en el centro

Marbella inicia la reforma integral de un local municipal para crear un espacio multiusos en el centro

La asociación ProDunas pide proteger tres espacios dunares ubicados en el litoral de Marbella

La asociación ProDunas pide proteger tres espacios dunares ubicados en el litoral de Marbella

La carrera solidaria de la Policía Nacional en Marbella se celebrará el 4 de septiembre

La carrera solidaria de la Policía Nacional en Marbella se celebrará el 4 de septiembre

El feminismo matizado de la Universidad Popular

El feminismo matizado de la Universidad Popular

Félix Romero, presidente de la Mancomunidad de la Costa del Sol: «Las urgencias son el presupuesto y el plan de inversiones mancomunado»

Izquierda Unida – Por Andalucía Marbella denuncia la cesión de suelo público para un club de pádel premium

Izquierda Unida – Por Andalucía Marbella denuncia la cesión de suelo público para un club de pádel premium

La playa del Cable de Marbella acogerá la celebración de la Noche de San Juan: la velada combinará música, tradición y convivencia familiar

La playa del Cable de Marbella acogerá la celebración de la Noche de San Juan: la velada combinará música, tradición y convivencia familiar

Marbella, reconocida como mejor destino deportivo de Europa 2026 por parte de European Best Destinations

Marbella, reconocida como mejor destino deportivo de Europa 2026 por parte de European Best Destinations
Tracking Pixel Contents