Marbella inicia la reforma integral de un local municipal para crear un espacio multiusos en el centro

El Ayuntamiento de Marbella ha comenzado la reforma integral de un local municipal ubicado en el pasaje peatonal entre la avenida General López Domínguez y Antonio Nebrija para que, en el centro urbano de la localidad, albergue un espacio multiusos.

El inmueble, que se encuentra en desuso y sin acondicionar, tiene 250 metros cuadrados de superficie divididos en dos plantas en las que se habilitarán salas de usos múltiples, sala de espera, aseos y un almacén.

Las obras de recuperación del local conllevarán la demolición de parte de los elementos de su interior; la anulación de las instalaciones actuales, que están obsoletas; y, en una fase posterior, dotar a las dependencias de ventilación y climatización, saneamiento, fontanería, electricidad, redes de telecomunicaciones, sistema de protección contra incendios, trabajos de carpintería y cerrajería y pintura.

El local servirá para desarrollar actividades relacionadas con la sede del Distrito Este y el Centro de Participación Activa Los Paisajes, por lo que estará conectado con ambas por el interior y el exterior.