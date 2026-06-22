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Marbella inicia la reforma integral de un local municipal para crear un espacio multiusos en el centro

El inmueble, que se encuentra en desuso y sin acondicionar, tiene 250 metros cuadrados de superficie divididos en dos plantas

Obras del espacio multiusos de Marbella

Obras del espacio multiusos de Marbella / Ayuntamiento de Marbella

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Marcel Vidal

Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ha comenzado la reforma integral de un local municipal ubicado en el pasaje peatonal entre la avenida General López Domínguez y Antonio Nebrija para que, en el centro urbano de la localidad, albergue un espacio multiusos.

El inmueble, que se encuentra en desuso y sin acondicionar, tiene 250 metros cuadrados de superficie divididos en dos plantas en las que se habilitarán salas de usos múltiples, sala de espera, aseos y un almacén.

Las obras de recuperación del local conllevarán la demolición de parte de los elementos de su interior; la anulación de las instalaciones actuales, que están obsoletas; y, en una fase posterior, dotar a las dependencias de ventilación y climatización, saneamiento, fontanería, electricidad, redes de telecomunicaciones, sistema de protección contra incendios, trabajos de carpintería y cerrajería y pintura.

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El local servirá para desarrollar actividades relacionadas con la sede del Distrito Este y el Centro de Participación Activa Los Paisajes, por lo que estará conectado con ambas por el interior y el exterior.

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