Vivienda
Colocan la primera piedra de 25 viviendas protegidas en Marbella
Estas nuevas viviendas protegidas en Marbella contarán con piscina comunitaria y zonas verdes, además de aparcamiento y trastero
El Ayuntamiento de Marbella colocó este lunes la primera piedra de una promoción de 25 viviendas protegidas en Arroyo Palomeras, en la Milla de Oro.
La promoción contará con inmuebles de tres dormitorios y superficies de entre 75 y 90 metros cuadrados, además de zonas verdes, piscina comunitaria, aparcamiento y trastero.
Los precios oscilarán entre los 180.000 y cerca de 280.000 euros.
El proyecto se desarrolla en una parcela municipal de más de 3.100 metros cuadrados de superficie que estaba destinada a vivienda pública. El Consistorio impulsó un concurso al que concurrieron tres grandes empresas del sector y del que resultó adjudicataria la promotora Sierra Blanca Estates.
«El proyecto ganador presentó una propuesta espectacular, con unas calidades equiparables a las de cualquier promoción de vivienda libre del entorno, pero vinculada a protección pública», señaló la alcaldesa, Ángeles Muñoz.
«Las administraciones y el sector privado podemos ofrecer soluciones reales a los ciudadanos», agregó la promotora. El Ayuntamiento prevé adjudicar la promoción en otoño.
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