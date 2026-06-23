La familia real saudí amplía sus palacios de la Milla de Oro de Marbella

La familia real de Arabia Saudí contará con más espacios en las residencias y palacios ubicados en la Milla de Oro de Marbella.

El equipo de Gobierno ha aprobado en Junta Local un proyecto para reparcelar la finca Al Riyadh, la parcela integrada por dos ámbitos de suelo urbano que suman más de 725.000 metros cuadrados de superficie, que alberga los palacios y las residencias de la familia real saudí y que constituye su residencia veraniega. El recinto ubicado sobre un promontorio con vistas a la sierra Blanca y al mar Mediterráneo, cuenta también con una mezquita ubicada a escasa distancia del hotel Puente Romano.

El Gobierno local justifica la reparcelación de la finca en el «crecimiento natural» de los miembros de la familia real saudí y en las necesidades de privacidad y seguridad que requieren.

Los cambios aprobados por el equipo de Gobierno conllevan modificar dos normas urbanísticas del plan urbanístico. Una de las alteraciones servirá para crear una zona para viviendas unifamiliares que responden a la tipología de «residencias-palacios, que por su singularidad, presentan unas necesidades funcionales diferenciadas», señala el documento del proyecto de reparcelación de la propiedad, de unos 320 folios de extensión y al que ha tenido acceso La Opinión de Málaga.

La otra modificación normativa permitirá a la familia real saudí construir, en las proximidades del Palacio Real, «edificaciones destinadas a invitados, personal, garaje, servicios vinculados a la vivienda y usos compatibles».

La altura máxima permitida para estas edificaciones serán planta baja más una o 7,5 metros; y la separación entre estas edificaciones será de, como mínimo, «la altura del mayor, pudiendo reducirse hasta tres metros en el caso de edificios que no enfrenten fachadas a las que se abra el estar, comedor o dormitorios», recoge el documento.

En algunas zonas de la finca se permitirá una altura máxima del muro de obra de 1,80 metros por razones de seguridad en linderos públicos o privados.

El cerramiento de la parcela podrá incluir garitas de vigilancia, que tendrán que ser aprobadas por el Ayuntamiento.

La Casa Real Saudí deberá abonar al Ayuntamiento por la reparcelación de la finca alrededor de 30 millones de euros. Cerca de 13 corresponderán a conceptos de aprovechamiento; y una cuantía similar en concepto de indemnización al Consistorio por la exención de viviendas protegidas. Otros seis millones de euros se deben a la compensación por los espacios libres.