El PSOE pide que el Ayuntamiento de Marbella asuma los tramos urbanos de la A-7

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Marbella, Isabel Pérez, anunció este lunes que el PSOE llevará una moción al próximo pleno para solicitar que, al objeto de mejorar la movilidad, se cedan al municipio los tramos de la autovía A-7 (antigua N-340) que atraviesan Marbella y San Pedro Alcántara y que, en la práctica, funcionan como vías urbanas integradas en la ciudad.

También planteó la elaboración de un plan integral de actuación que permita abordar de forma conjunta la movilidad sostenible, la seguridad vial, la accesibilidad peatonal, la mejora del transporte público y la integración urbana y paisajística de estos espacios.

Pérez señaló que Marbella vive desde hace años en sus calles una «situación de colapso circulatorio permanente que afecta a la calidad de vida de vecinos y vecinas, dificulta los desplazamientos diarios y genera importantes perjuicios económicos y medioambientales».

«El problema de la movilidad en Marbella ya no puede abordarse con medidas aisladas ni con anuncios puntuales. Necesitamos herramientas de planificación y capacidad de actuación sobre las infraestructuras que vertebran nuestro municipio», agregó.

La portavoz socialista recordó que el crecimiento constante de la población, el aumento de los desplazamientos entre los distintos núcleos urbanos y la transformación de numerosas viviendas vacacionales en residencias permanentes han incrementado notablemente la presión sobre la red viaria local.