Más de 200 jugadores de vóley playa disputan un torneo en Marbella

El parque del Mediterráneo albergará el sábado la II edición del Torneo Medimar de Vóley Playa, que reunirá a más de 200 jugadores de categoría masculina y femenina procedentes de distintas provincias de Andalucía, especialmente de Cádiz, Almería, Granada, Sevilla y Málaga.

Los deportistas competirán a lo largo de una jornada deportiva que comenzará a las 09.30 y concluirá a las 21.30 horas en 14 pistas profesionales que funcionarán de forma simultánea, lo que permitirá albergar un elevado número de partidos.

La competición se dividirá en dos turnos para facilitar la organización de los encuentros. Durante la mañana se disputarán las categorías masculina, femenina y amateur y por la tarde será el turno de las mixta, Old School +45 y de la segunda fase de la modalidad amateur, categoría que constituye una de las principales novedades del evento y que está diseñada para favorecer que las familias compartan una experiencia deportiva conjunta.

El torneo premiará a los cuatro primeros clasificados de cada categoría.

Los inscritos recibirán un paquete de bienvenida oficial, compuesto por una camiseta técnica exclusiva del torneo, una chapa conmemorativa y agua para garantizar la hidratación durante la jornada.

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La organización ofrecerá comida y bebida para los asistentes, reforzando el carácter social de una cita que busca convertirse en un punto de encuentro para la comunidad del vóley playa andaluz.