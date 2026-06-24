Aldi abre un nuevo supermercado en Marbella y ya suma 4 tiendas en la ciudad

Aldi ha inaugurado este 24 de junio un nuevo supermercado en Marbella, situado en la Avenida Ramón y Cajal, 18. Con esta apertura, la cadena alcanza los 115 establecimientos en Andalucía y consolida su crecimiento en la provincia de Málaga.

El nuevo espacio cuenta con más de 1.100 metros cuadrados de superficie de ventas y nace con el objetivo de facilitar la compra diaria a los hogares de la zona, con una propuesta basada en productos de buena calidad y precios ajustados.

El horario de este nuevo establecimiento en Marbella de la cadena Aldi es de 9.00 a 22.00 horas, de lunes a sábado. / l.o.

Horario, ubicación y empleo en el nuevo Aldi de Marbella

La tienda abrirá de lunes a sábado de 09:00 a 22:00 horas. Durante los domingos de verano mantendrá también el mismo horario, una información especialmente útil para residentes y visitantes en plena temporada alta en la Costa del Sol.

El supermercado contará con una plantilla de 24 trabajadores y trabajadoras, de los que 12 son nuevas incorporaciones. Se trata del cuarto establecimiento de Aldi en Marbella y eleva a 35 el número de tiendas de la compañía en Málaga.

Málaga gana peso en la expansión de ALDI

La apertura en Marbella se suma a las inauguraciones realizadas a finales de abril en Fuengirola y La Cala de Mijas. Andalucía se mantiene como una comunidad estratégica para la compañía, que supera ya los 123.000 metros cuadrados de superficie comercial en la región.

En los últimos tres años, Aldi ha contratado a más de 300 personas en Andalucía, lo que supone un incremento del 21% de su plantilla. Actualmente, la empresa cuenta con más de 1.600 trabajadores y trabajadoras en la comunidad, entre personal de tienda y empleados de su plataforma logística en Dos Hermanas.

Una cesta de la compra con marca propia

La nueva tienda de Marbella ofrecerá un surtido amplio, con especial peso de los productos de marca propia y de origen nacional. Según la compañía, 9 de cada 10 productos son de marca propia y 8 de cada 10 proceden de proveedores nacionales.

Aldi trabaja con más de 400 proveedores nacionales, de los que un 12% son andaluces, para abastecer su red de más de 500 supermercados en España. La compañía enmarca esta estrategia en su apuesta por el producto de proximidad y por relaciones estables con sus proveedores.

Aldi presenta ofertas de promoción en las primera semanas de apertura. / l.o.

Ofertas de apertura en el supermercado de Marbella

Con motivo de la inauguración, los clientes podrán acceder durante las primeras semanas a ofertas especiales y promociones en una selección de productos. La compañía ha indicado que estas promociones incluirán referencias locales y regionales.

Juan Antonio Ortega, responsable de Expansión de Aldi en la zona, ha señalado: "Con la apertura de nuestra cuarta tienda en Marbella, consolidamos un hito clave para Aldi alcanzando las 115 tiendas en Andalucía. Esta inauguración nos ayuda a seguir reforzando nuestro compromiso con las familias andaluzas ofreciendo una cesta de la compra completa con productos de calidad al precio más bajo posible y permitiéndoles ahorrar hasta 2.000 euros al año".

Casi la mitad de los hogares andaluces compran en ALDI

La cadena destaca que el 45,5% de los hogares andaluces, casi cinco de cada diez familias, confían ya en Aldi para realizar su compra semanal.

La nueva apertura en Marbella refuerza así la presencia de la compañía en uno de los municipios clave de la Costa del Sol y amplía las opciones de compra para los vecinos en una zona de alta actividad comercial y turística.