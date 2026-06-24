El Ayuntamiento de Marbella anuncia 3,2 millones de euros para equipamientos

El Gobierno local anunció este martes que llevará al pleno de junio, que la Corporación local celebra el viernes, una modificación presupuestaria por importe de alrededor de 3,2 millones de euros procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo que destinará íntegramente a inversiones en infraestructuras deportivas, culturales y municipales.

Entre los proyectos que el Ayuntamiento financiará con los fondos se encuentra el de la adecuación y ampliación del Museo del Grabado Español Contemporáneo, ubicado en el casco antiguo de Marbella, al que se destinará 280.000 euros para licitar y adjudicar las primeras actuaciones antes de finalizar el año.

Otros 2,4 millones empleará en avanzar en las actuaciones del estadio de atletismo de Nueva Andalucía, uno de los proyectos más reclamados del municipio y que acumula años de retraso respeto a las previsiones del equipo de Gobierno.

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La modificación contempla además una inversión de alrededor de 185.000 euros para la renovación del parqué del pabellón de baloncesto Carlos Cabezas, ubicado en la zona residencial de Bello Horizonte.