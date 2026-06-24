Marbella se rinde al chef José Carlos García: el sabor mexicano del Mediterráneo

La terraza del hotel Kimpton Los Monteros será este verano una especie de consulado gastronómico de México en Marbella y el resto de la Costa del Sol.

El local Escondido, dirigido por el chef malagueño y estrella Michelin José Carlos García, propone una oferta culinaria basada en los ‘antojitos’, pequeños bocados pensados para ser informales y compartidos y que compaginan los platos más típicos del país norteamericano elaborados con productos de la zona, como los atunes de almadraba o los aguacates de la Axarquía, para degustarlos con vistas al mar Mediterráneo.

Esencia de Andalucía

La dieta «Mexiterránea», como la define el chef malagueño, se traduce en platos que combinan la esencia andaluza con matices mexicanos, como la tostada de atún rojo con mayonesa de cilantro y crema de aguacate de la Axarquía o el taquito de patata con chorizo, una receta que García define como «auténtica y divertida».

Desde los refrescantes aguachiles de tomate que acompañan a las ostras hasta los totopos con queso payoyo o los ceviches de vieiras servidos en lima, cada plato busca potenciar el sabor pero sin maquillarlo, utilizando el maíz como una alternativa saludable y crujiente que no enmascara el producto.

«La verdadera longevidad es terminar de cenar en el rooftop y sentirte con energía para disfrutar de la noche, no con la pesadez de una digestión difícil. Es comer para vivir mejor, disfrutando más», señala el chef.

Coctelería

La experiencia mexicana en el corazón de la Costa del Sol se completa con una coctelería de autor en la que cada trago cuenta una historia inspirada en la mitología del país azteca, con cócteles como el Quetzal Blaze, un tiki floral con ron oaxaqueño y fruta de la pasión; o el Xocome, una explosión frutal que combina vodka con fresas; hasta el Espresso Mexican, un carajillo procedente del país norteamericano.

«Escondido es, en esencia, un estado mental de libertad donde la sofisticación con mucha personalidad. Con música en vivo y una energía que se transforma del día a la noche, este rooftop invita a perder el miedo a probar y a dejarse llevar por una fusión donde el producto local define el carácter de una propuesta ligera y vibrante. El lugar ideal para aquellos que buscan comer con el alma ligera mientras el sol se oculta sobre el Mediterráneo», explica el chef malagueño.