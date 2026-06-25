Bungalow 21 abre en la Milla de Oro: la terraza estival de Marbella

La Milla de Oro, el tramo ubicado entre Marbella y Puerto Banús y una de las zonas más exclusivas de la Costa del Sol, cuenta este verano con su propia terraza de esencia mediterránea.

Bungalow 21, ubicado en el exclusivo hotel boutique que combina el lujo contemporáneo y un espíritu bohemio Boho Club, invita a vivir una experiencia gastronómica relajada y sin prisas en un entorno privilegiado rodeado de jardines y frente a la piscina.

«Más que un restaurante, Bungalow 21 transmite la sensación de estar en la terraza de la villa de un buen amigo. Es un lugar acogedor, desenfadado y elegante donde cada detalle está pensado para que el invitado se sienta como en casa mientras disfruta de una cocina honesta, basada en el producto de cercanía, los sabores mediterráneos y el protagonismo de la parrilla», señala la organización de un establecimiento que presta servicio desde las 12:00 a 19:00 horas, con servicio de cocina hasta las 18:00 horas.

La carta gira en torno a una cocina de producto y de temporada donde la brasa marca el carácter de cada elaboración.

«Se trata de una propuesta pensada para compartir, disfrutar sin prisas y alargar la sobremesa entre amigos», añade la organización.

Entre los entrantes destacan propuestas como el tartar de atún rojo con crema de sésamo y cítricos, el steak tartar servido con tostas de croissant casero o el aguacate a la parrilla con queso feta.

La carta incorpora también opciones vegetales como la coliflor a la parrilla con salsa romescu, berros y bechamel de coco con cacahuete; o el hummus tradicional acompañado de labneh, dátil, pistacho y granada. Completan la selección otras propuestas para compartir como el sam de alita de pollo cocinada a baja temperatura, antes de dar paso a una cuidada selección de elaboraciones a la brasa que constituyen la esencia de Bungalow 21.

Entre sus especialidades destacan el pulpo a la parrilla, el salmón a las brasas, el coquelet marinado con cítricos y miel o cortes seleccionados de vacuno como el entrecôte de buey madurado y el tenderloin a la brasa.

La carta, dirigida por el chef malagueño Diego del Río, se completa con ensaladas elaboradas con ingredientes frescos y de proximidad, como el tomate de la Sierra de Coín acompañado de burrata y albahaca, además de guarniciones y postres pensados para compartir.

La apuesta por el producto local y de temporada está presente en toda la carta y refuerza una filosofía gastronómica que conecta con el estilo de vida mediterráneo y la esencia de Boho Club, donde la naturaleza, la gastronomía y el bienestar conviven en armonía.