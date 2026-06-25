Scariolo organiza un clínic benéfico en San Pedro Alcántara el fin de semana

La Fundación Cesare Scariolo, que ayuda a menores con enfermedades oncológicas y a sus familias y que dirige el entrenador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Scariolo, organiza el fin de semana en San Pedro Alcántara un clínic internacional dirigido a técnicos de ámbito nacional e internacional.

La cita, que se desarrollará en el pabellón Sergio Scariolo, contará con las ponencias de los técnicos del baloncesto europeo Ioannis Sfairopoulos, Dusko Ivanovic y Neven Spahija, además de especialistas en formación y desarrollo individual de jugadores.

La programación se completará con una cena de gala benéfica que se celebrará el sábado en el Beach Club del Hotel Villa Padierna para recaudar fondos para desarrollar los proyectos solidarios de la entidad.

«Nuestra vocación siempre ha sido estar profundamente arraigados en nuestra tierra y mantener una trayectoria basada en la credibilidad y el compromiso con las personas que más lo necesitan», señala Scariolo.

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