Obras
Vecinos de Marbella denuncian depósito de vehículos sin permisos en una parcela
El Ayuntamiento de Marbella investiga la actividad de grúas y depósitos de vehículos en una parcela educativa ante las denuncias vecinales
Vecinos de Marbella denuncian la entrada y salida de grúas y el estacionamiento y depósito de vehículos siniestrados sin autorizaciones administrativas en una parcela destinada a usos educativos ubicada en la zona norte del municipio.
Los vecinos sostienen que las actuaciones sólo cuentan con el permiso para talar cipreses e instalar un vallado en precario, pero no para realizar el resto de actividades.
Los residentes aseguran también que las actividades se realizan sobre un terreno que carece de pavimento impermeabilizado, lo que conlleva el riesgo de contaminación del suelo o de aguas subterráneas por los posibles derrames de aceites o combustibles procedentes de los vehículos.
La actividad genera «molestias por el ruido y el tránsito continuado de vehículos pesados», señala una vecina en una denuncia ambiental presentada ante el Ayuntamiento.
«Los movimientos de tierra de gran entidad han provocado afecciones directas en mi vivienda, como la aparición de grietas o el levantamiento de solerías», señala la vecina, que asegura que tuvo que hacer frente con fondos propios a los gastos de las reparaciones.
En un escrito remitido a mediados de abril a una de las vecinas afectadas y al que ha tenido acceso La Opinión de Málaga, el Ayuntamiento señala que las actuaciones para talar cipreses cuentan con una resolución favorable, pero los trabajos para instalar un saneamiento se encontraban pendiente de un informe técnico.
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