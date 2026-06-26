Un complejo de lujo en Marbella: el oasis mediterráneo de Nadal y Armani en la Costa del Sol

La excelencia y disciplina que Rafael Nadal encarnaba en las pistas de tenis tendrán su continuidad, a través de la arquitectura y el lujo, en la Costa del Sol. Pero, a diferencia de su carrera deportiva, afrontará el reto en pareja.

Armani y Playa Assets, la compañía que lideran Nadal y el empresario y exministro Abel Matutes, proyectan en Marbella el primer proyecto residencial de la firma italiana en España.

Armani Residences Marbella será un complejo de villas, playas exclusivas, ocio nocturno y establecimientos de alta gama en una parcela de 50.000 metros cuadrados de superficie ubicada en plena Milla de Oro, una de las zonas más lujosas de la Costa del Sol.

La urbanización dispondrá de 33 residencias exclusivas vistas panorámicas al mar Mediterráneo y la sierra Blanca. Una piscina central será el epicentro de un complejo en el que múltiples tipologías de residencias se distribuirán en dos fases, cada una con su propio carácter y su propio diálogo con el entorno, pero todas con una coherencia estética que las hará reconocibles como parte de un mismo universo.

Servicios exclusivos

Los residentes disfrutarán de acceso a servicios exclusivos, como un spa de última generación, un gimnasio, un club privado y un servicio de conserjería las 24 horas del día, todo ello integrado en un diseño paisajístico que incorpora la naturaleza y la sostenibilidad en su arquitectura.

La composición volumétrica del complejo está pensada para crear un oasis dentro del paisaje mediterráneo. El conjunto estará rodeado de jardines abiertos y terrazas habitables; y patios interiores y vacíos ajardinados crearán la sensación de refugio y exclusividad de un proyecto que se inspira en el equilibrio, la armonía y la autenticidad de Giorgio Armani para ofrecer a inversores exclusivos un estilo de vida que compagine la serenidad, el bienestar, los hábitos saludables, la atención a la familia y la pasión por el deporte.

«El bienestar y los valores deportivos que Nadal imprime al proyecto se traducen en espacios concebidos para una vida activa, equilibrada y profundamente mediterránea. Armani Residences Marbella es la herencia estética de Giorgio Armani y los valores de excelencia, disciplina y estilo de vida mediterráneo que encarna Rafael Nadal», explica Juan Carlos Gómez, CEO de GVI Arquitectos, que participa en el proyecto.

El complejo residencial se edificará con yeso blanco prístino, madera oscura o piedra Saint Maxime color miel y contará con detalles en broce, todos ellos materiales elegidos por su capacidad de «dialogar» con la luz de la Costa del Sol, «capturándola, filtrándola o transformándola en atmósfera». «Las residencias cambian con las horas del día. Por la mañana es una experiencia; al atardecer es otra. La arquitectura vive», agrega Gómez sobre una propuesta que cuenta también con la colaboración de la promotora del sector del lujo Sierra Blanca Estates.

El regreso de Nadal y Armani

El proyecto inmobiliario de Nadal y Armani supone que ambos retomen una relación que se remonta a 2011, cuando el extenista profesional fue imagen de las campañas de Emporio Armani Underwear y Armani Jeans.

«Este proyecto tiene un significado muy especial para mí, especialmente por la oportunidad de volver a colaborar con el grupo Armani, una firma por la que siento una profunda admiración y con la que tuve la oportunidad de trabajar al inicio de mi carrera profesional. Ahora, de una manera diferente y junto a Sierra Blanca Estates como promotor experto en la Costa del Sol y gran conocedor de las tendencias actuales del mercado inmobiliario, aspiramos a crear un desarrollo centrado en promover el bienestar», señala Nadal.

Para el CEO de Sierra Blanca Estates, Carlos Rodríguez, «este proyecto no es uno más para nosotros». «Armani es una de las marcas más importantes del mundo y su llegada a Marbella marca un antes y un después para la ciudad. Para nosotros un privilegio formar parte de este proyecto», señala.

La comercialización de las villas de lujo se hará por fases, la primera de las cuales contará con diez inmuebles.