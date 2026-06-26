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Evacuada al hospital una mujer de 87 años afectada por humo en el incendio de una casa en Marbella

Fachada Hospital Costa del Sol

Fachada Hospital Costa del Sol / L. O.

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La Opinión

Málaga

Una mujer de 87 años de edad ha precisado traslado hospitalario tras resultar afectada por inhalación de humo en el incendio registrado en la madrugada de este viernes 26 de junio en una casa de Marbella.

Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, un particular alertó poco antes de las 02.00 horas de un incendio que afectaba a una casa de dos alturas en la calle Alce del municipio marbellí.

Acto seguido se activó de inmediato a Bomberos de Marbella, Policía Local y Nacional y Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

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Según los operativos de emergencia desplazados al lugar, una mujer de 87 años ha sido evacuada al Hospital Costa del Sol tras haber inhalado humo.

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