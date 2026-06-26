'Marbella con la copla': gala benéfica a favor de la Parroquia Divina Pastora

El auditorio José Pernía Calderón, ubicado en el interior del parque de La Constitución, albergará el 23 de julio a partir de las 21.00 horas, la I edición de la gala benéfica ‘Marbella con la Copla’, una iniciativa solidaria impulsada por la cantaora local Fini Mesa para recaudar fondos en apoyo de la labor social de la Parroquia Divina Pastora.

El cartel estará integrado por destacados artistas del género como, además de Fini Mesa, Toñi Miranda, Nuria Molina, Miguel Ángel Fernández, Alexis Molero y José Manuel Efiram.

«El proyecto nace de una ilusión personal por acercar la copla a Marbella y contribuir al mismo tiempo a una causa solidaria. Somos un grupo de compañeros apasionados por la copla y queríamos traer este género a Marbella. Para nosotros es una satisfacción poder hacerlo con un fin benéfico», explica Mesa.

La promotora del evento solidario destaca «el compromiso, la sensibilidad y la generosidad del mundo de la cultura cuando se trata de ayudar a quienes más lo necesitan».

El párroco del templo del barrio Divina Pastora, David Morales, subraya que «los fondos nos ayudarán a atender numerosas necesidades, tanto de la propia parroquia como de las familias a las que asistimos a través de Cáritas y otros programas sociales».

Morales subraya que la iglesia presta apoyo a una «amplia población de la zona», por lo que este tipo de iniciativas solidarias «resultan fundamentales».

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Las entradas podrán adquirirse de forma telemática o en el auditorio el día de la gala.