Choque entre un mercante y un velero frente a Marbella: dos tripulantes ilesos y daños en ambas embarcaciones

Un barco mercante y un velero han chocado frente a Marbella durante la madrugada de este viernes sin que se hayan producido daños personales, aunque sí materiales en ambas embarcaciones, según ha informado Salvamento Marítimo.

El accidente marítimo se saldó con los dos tripulantes del velero ilesos, pese a que la embarcación de recreo sufrió daños en la proa y quedó sin motor tras el impacto. La situación obligó a activar la intervención de Salvamento Marítimo para asistir a la nave afectada.

El velero quedó sin motor tras el impacto frente a Marbella

El velero fue la embarcación que resultó más afectada por el choque. Según la información facilitada, presentó daños en la proa y quedó sin capacidad de navegación al perder el motor, por lo que no podía continuar por sus propios medios.

Hasta la zona se desplazó la Salvamar Gadir, embarcación de Salvamento Marítimo, que se encargó de remolcar el velero hasta Estepona. La operación permitió trasladar la nave a puerto sin que fuera necesaria asistencia sanitaria para sus ocupantes.

El mercante continuó su ruta hacia Algeciras

Por su parte, el barco mercante también sufrió daños materiales como consecuencia del impacto, aunque de menor consideración. Según las mismas fuentes, el buque presentó algún daño en la chapa, pero pudo continuar su travesía.

Tras el abordaje, el mercante siguió navegando hacia Algeciras, su destino previsto, sin que se comunicaran incidencias personales entre su tripulación.

Un suceso marítimo sin heridos en la Costa del Sol

El choque entre ambas embarcaciones se produjo en aguas próximas a Marbella, en la Costa del Sol, durante la madrugada. Aunque el accidente no dejó heridos, sí obligó a movilizar medios de Salvamento Marítimo para garantizar la seguridad de los tripulantes del velero y evitar nuevos riesgos en la navegación.

La rápida asistencia permitió resolver la emergencia con el traslado de la embarcación de recreo hasta Estepona y la continuidad del mercante hacia Algeciras.