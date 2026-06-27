Deportistas con discapacidad intelectual disfrutan de paddle surf y kayak en las Jornadas Náuticas de Marbella

Marbella es escenario por séptimo año consecutivo de las Jornadas Náuticas de la Federación Andaluza de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FANDDI), un encuentro que, de la mano de la Asociación Centro de Atención a la Diversidad Infantil (CADI), reúne esta semana en la ciudad a deportistas procedentes de distintos puntos de la región para disfrutar de actividades deportivas, culturales y de convivencia.

El programa incluye diversas actividades náuticas, entre ellas paddle surf y kayak, en colaboración con distintas entidades deportivas.

De esta forma, los asistentes disfrutan de un programa centrado en deportes acuáticos y natación, desarrollados en colaboración con clubes y asociaciones locales, pero también prueban diferentes disciplinas deportivas, como vela, surf, pádel surf y kayak, con el apoyo de monitores y voluntarios que adaptan cada actividad a las necesidades individuales.

De igual modo, participan en momentos de ocio con baile y animación, teatro y exhibiciones y espectáculos de magia.

«La Asociación CADI participa cada año y no paramos de realizar actividades; además de las propuestas deportivas, contamos también con culturales y de ocio que hacen que la experiencia sea muy completa para todos los participantes», señala la presidenta de CADI, Maite Caño.

«Siempre se marchan de Marbella con muchísima alegría, aunque también con un poco de pena por tener que despedirse», añade.