El PP de Marbella aprueba en solitario la ordenanza que regula el estacionamiento

Marbella cuenta ya con una nueva ordenanza reguladora del estacionamiento en la vía pública, una medida con la que el Ayuntamiento tratará de mejorar la circulación del tráfico y facilitar el aparcamiento, dos de los grandes problemas en la movilidad del municipio.

La medida, que se tiene que completar con un estudio técnico y económico, la modificación de la ordenanza fiscal y la licitación del servicio, salió este viernes adelante, en el pleno de junio, con los únicos votos del PP.

«Es una ordenanza necesaria, actualizada y abierta a la participación. La normativa persigue favorecer la rotación de vehículos, apoyar al comercio local, mejorar la movilidad en las zonas de mayor demanda», señaló el concejal de Movilidad, Enrique Rodríguez.

El concejal del PSOE Javier Porcuna pidió más plazas de aparcamiento en el municipio, pero «sin afán recaudatorio». «En Marbella, o se aparca en la calle pagando al Ayuntamiento o se aparca en los parkings pagando el doble o el triple. El vecino está saqueado en cualquier circunstancia», agregó el edil.

El concejal de OSP Manuel Osorio lamentó la falta de transparencia con la que, señaló, el equipo de Gobierno ha decidido en qué calles se regularán los estacionamientos de los vehículos.

«A día de hoy (por ayer), no sabemos en qué calles va la zona azul. Pedimos la cartografía del viario público, pero no nos la han facilitado. La cartografía la conoceremos una vez hecho el estudio económico y financiero», explicó.

La ordenanza del estacionamiento regulado contemplará, por primera vez en la localidad, la creación de plazas de aparcamiento de alta rotación, de colo rojo, que se podrán utilizar un máximo de 30 minutos en horario laboral.

Serán espacios de estacionamiento que se ubicarán en zonas situadas en las cercanías de instalaciones públicas, como la Comisaría de la Policía Nacional o las oficinas de Correos, Hacienda o la Seguridad Social, la mayor parte de ellas situadas en el centro urbano de Marbella.

La ordenanza, que renovará la gestión de un servicio puesto en marcha hace más de diez años, contempla también las zonas naranjas de estacionamientos, que indican los aparcamientos públicos y las bolsas de estacionamiento con tarifa reducida de 24 horas.

El nuevo modelo de estacionamiento incluirá además una zona azul en la que el tiempo de aparcamiento se amplía a las dos horas y media; y mantiene la zona verde, pensada para áreas residenciales con limitación de cuatro horas para los usuarios que no sean vecinos.