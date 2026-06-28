Activan el dispositivo de seguridad de verano en Marbella, con 55 socorristas

Marbella, uno de los destinos turísticos más reclamados de España, cuenta ya con su dispositivo especial de seguridad y emergencias de la temporada estival, un operativo que estará plenamente activo hasta el 30 de septiembre y que intensificará la vigilancia de los 27 kilómetros de litoral del municipio.

El plan contará con 55 socorristas distribuidos en 19 módulos de salvamento, el refuerzo de la Unidad de Playa de la Policía Local, voluntarios de Protección Civil y efectivos del Servicio de Extinción de Incendios, además de medios tecnológicos como drones, cámaras corporales y la red municipal de videovigilancia.

El operativo se coordina desde la sala de control y mando de la Policía Local, donde confluyen las imágenes de la red municipal de cámaras, los drones policiales, las cámaras corporales de los agentes y la información aportada por los servicios de socorrismo, Protección Civil, Bomberos y el área de Playas.

El servicio de salvamento y socorrismo está en funcionamiento en horario ininterrumpido de 11.00 a 20.00 horas y presta cobertura a todo el litoral, desde Guadalmina, en San Pedro Alcántara; hasta Cabopino, con el límite con Mijas, y contará con tres ambulancias ubicadas en San Pedro Alcántara, La Bajadilla y Cabopino y tres motos acuáticas destinadas tanto a labores preventivas como a intervenciones de rescate.

El dispositivo dispone de una embarcación, cuatro motos de agua y una base permanente en la playa de La Bajadilla, además del aumento en dos efectivos diarios del Servicio de Bomberos para apoyar las intervenciones marítimas.

Este verano se incorpora como experiencia piloto un dron de rescate en la playa de Cabopino, operativo los fines de semana, que realiza vuelos preventivos para evaluar el estado del mar y que permanece preparado para actuar de forma inmediata en caso de emergencia, lanzando un dispositivo de flotación que facilita el rescate de los bañistas.

«El servicio municipal reforzará el operativo con una media diaria de diez voluntarios, que prestarán servicio durante las tardes entre semana y en turnos de mañana y tarde los fines de semana», agrega el jefe de Protección Civil, Francisco Javier Flores.

El dispositivo de seguridad contará también con una unidad de playa de la Policía Local que permanecerá operativa desde este sábado entre las 09.00 y las 21.00 horas en todo el término municipal y que estará integrada por dos oficiales, diez agentes y los policías en prácticas.