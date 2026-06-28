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Más de cien parejas juegan este fin de semana en Marbella en un torneo de pádel

El torneo amateur ASICS Padel Tour, que se celebra hasta el domingo, ofrecerá un mínimo de dos partidos por participante

Club de Tenis y Pádel El Mirador en Marbella

Club de Tenis y Pádel El Mirador en Marbella / L.O

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Marcel Vidal

Marbella

Más de cien parejas disputarán este fin de semana en las instalaciones del Club de Pádel y Tenis El Mirador la primera edición del torneo amateur ASICS Padel Tour.

La competición se desarrollará hasta el domingo, jornada en la que se disputarán las finales.

El torneo contará con categorías masculina, femenina y mixta, garantizando un mínimo de dos partidos para los participantes.

«Más allá de la competición, hemos preparado múltiples actividades y experiencias para que los jugadores disfruten al máximo del evento. Queremos que sea un gran fin de semana de pádel y convivencia deportiva», señala el responsable de la dirección deportiva del torneo, Xavi Carné.

«Nuestro objetivo es ofrecer a los jugadores amateurs una experiencia completa, divertida y competitiva», agrega.

El Ayuntamiento destaca la estrecha relación entre el municipio y esta disciplina deportiva, que cuenta con un gran número de aficionados en Marbella y San Pedro.

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