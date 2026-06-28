Impulsan en Marbella cinco cursos gratuitos para facilitar la inserción laboral

El Ayuntamiento y la Diputación de Málaga pondrán en marcha durante el último cuatrimestre del año cinco acciones formativas gratuitas para favorecer la inserción laboral de personas desempleadas dentro del proyecto EnRuta.

Los primeros cursos, cuyo plazo de inscripción ya se encuentra abierto, son los de auxiliar de almacén, que contará con 210 horas; auxiliar administrativo con contabilidad, de 310 horas; y gestión logística (310 horas), todos ellos en Marbella.

Posteriormente, en noviembre, se impartirán los itinerarios de atención en sala de restaurante y bar (210 horas), en San Pedro Alcántara; y operaciones básicas de pisos (210 horas), en Marbella.

Los cursos cuentan con 15 plazas cada uno y están dirigidos a personas empadronadas en cualquier municipio de la provincia de Málaga, excepto Málaga capital y Vélez-Málaga, y que se encuentren desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo.

Las personas cuyos ingresos no superen el 75 por ciento del IPREM podrán optar a una beca económica.

«El proyecto ofrece un acompañamiento personalizado a cada participante mediante tutorías especializadas, formación específica y prácticas no laborales en empresas», señala la diputada provincial de Empleo, Carmen Márquez.

El proyecto EnRuta cuenta con una inversión superior a 1,7 millones de euros y contempla el desarrollo de 122 itinerarios formativos en 93 municipios de la provincia.