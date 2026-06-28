El turismo 'premium' impulsa a Marbella: la rentabilidad hotelera alcanza cifras históricas con más de 291.000 pernoctaciones

Marbella se continúa consolidándo como el destino turístico 'premium' de referencia del litoral mediterráneo y del conjunto del mercado nacional. Así lo indican los últimos datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al mes de mayo de 2026, "que evidencian una evolución muy positiva en los principales indicadores turísticos, destacando especialmente una rentabilidad sin precedentes y la fortaleza en la creación de empleo en el sector", tal y como ha resaltado la directora general de Turismo del Ayuntamiento de Marbella, Laura de Arce.

Tal y como ha emitido el Consistorio marbellí en una nota, a este respecto, ha remarcado que "la excelencia, la calidad de la oferta y el posicionamiento internacional de la marca Marbella han permitido que la rentabilidad hotelera vuelva a alcanzar cifras históricas". De este modo, el precio medio por habitación (ADR) se situó en 267,19 euros, frente a los 234,95 euros registrados en mayo de 2025, mientras que el ingreso por habitación disponible (RevPAR) alcanzó los 207,12 euros, superando ampliamente los 178,20 euros contabilizados en el mismo periodo del año anterior.

Al hilo, la responsable municipal ha subrayado, por otra parte, el hecho de que la atracción de perfiles de visitantes de elevado poder adquisitivo "mantiene una tendencia alcista constante tanto en el volumen de viajeros alojados, como en el de noches de hotel consumidas".

Así, Marbella recibió en mayo un total de 91.422 viajeros, lo que supone un notable incremento respecto a los 75.941 visitantes registrados en el mismo mes de 2025. Destacó, según la Administración local, el crecimiento del mercado internacional, que aportó 72.822 viajeros, y que sigue prefiriendo el destino marbellí para sus estancias de primavera.

Cifras históricas en pernoctaciones y en empleados en establecimientos hoteleros

En línea con esta tendencia, las pernoctaciones alcanzaron las 291.576, superando ampliamente las 263.032 registradas en mayo del pasado año y confirmando el atractivo del municipio para estancias de mayor duración. Por su parte, la ocupación hotelera media se situó en el 76,45%, manteniéndose prácticamente en los mismos niveles que en mayo de 2025.

"La excelente actividad turística ha tenido, además, una repercusión muy positiva en el mercado laboral local", ha subrayado De Arce. A este respecto, el número de trabajadores empleados directamente en establecimientos hoteleros alcanzó en mayo las 5.915 personas, frente a las 3.428 del mismo período del año anterior, "lo que supone un importante incremento del empleo vinculado al sector y refuerza la generación de puestos de trabajo estables y especializados en los segmentos de gran lujo y hospitalidad vacacional".

Finalmente, ha resaltado que "los datos demuestran la solidez del tejido empresarial de Marbella frente a un mercado laboral competitivo, rompiendo la estacionalidad y garantizando un arranque de la temporada de verano con las máximas garantías".

Marbella, reconocida como mejor destino deportivo de Europa 2026

Uno de los motivos por los que Marbella es tan atractiva para turistas nacionales e internacionales es por su oferta deportiva. La semana pasada, la localidad malagueña fue reconocida como el mejor destino deportivo de Europa 2026 por European Best Destinations, alcanzando una puntuación de 19,6 sobre 20.

Este galardón sitúa a la localidad en el primer puesto de un listado que incluye grandes ciudades como Mónaco, Oslo, París o Lisboa, y destaca la capacidad de Marbella para combinar infraestructuras de primer nivel con una oferta accesible durante todo el año.