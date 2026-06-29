Subvenciones
Abierto el plazo para solicitar ayudas de Derechos Sociales de Marbella
El Ayuntamiento abre hasta el 10 de julio el plazo para que asociaciones y entidades sociales sin ánimo de lucro presenten sus proyectos
El Ayuntamiento de Marbella ha abierto hasta el próximo 10 de julio el plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria de subvenciones de la delegación de Derechos Sociales para este año 2026, tras publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.
Pueden optar a las ayudas todas las asociaciones y entidades de carácter social, sin ánimo de lucro.
El importe destinado a esta convocatoria es de 150.000 euros y podrán ser beneficiarias asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria y en la Ordenanza General de Concesión de Subvenciones para la ejecución de proyectos e iniciativas que tengan su periodo de ejecución en el presente ejercicio.
La finalidad de las cuantías es fortalecer el movimiento asociativo en el municipio, promoviendo y potenciando las actuaciones y proyectos de interés social, y se dirigen a colectivos sociales que velan por la infancia y familia; personas mayores; mujeres; personas en situación de dependencia y sus familiares; enfermedades raras; personas con discapacidad; o voluntariado social.
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