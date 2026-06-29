Comienza el plan ‘Verano Joven Marbella’, con 2.500 plazas

El Ayuntamiento ha presentado el programa estival ‘Verano Joven’, una iniciativa gratuita dirigida a la población juvenil del municipio que pondrán a disposición de los participantes cerca de 2.500 plazas a través de actividades de ocio saludable, participación, formación y desarrollo personal.

En el ámbito de Juventud, destaca el ciclo de cine al aire libre, que tras contar el pasado año con dos convocatorias, amplía este verano su programación a las ocho sesiones, repartidas por los distintos distritos del municipio.

También contempla la celebración de dos fiestas ‘light’, que tendrán lugar en la playa de La Salida de San Pedro Alcántara y en el parque del Mediterráneo de Marbella, otras cuatro con pinchadiscos en espacios controlados y seguros, además de excursiones a Isla Mágica, un taller de surf en El Palmar, una ruta en kayak en Maro, barranquismo en Río Verde y visitas a Aqualand, así como diferentes experiencias náuticas entre las que se encuentran motos de agua, parasailing, lancha arrastrable, jet car, kayak accesible y paseos en barco.

La inscripción para participar se abrirá el 1 de julio.

Por su parte, en el marco de ‘Activa Marbella’, impulsado por Derechos Sociales, la iniciativa ofrece siete acciones formativas orientadas a mejorar la capacitación y empleabilidad de los participantes.

En concreto, los jóvenes podrán acceder a cursos de socorrismo acuático, creación de videojuegos con Roblox y Unity, diseño gráfico con Canva.