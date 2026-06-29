El pequeño gran tributo para Sonia: la atleta marbellí dará nombre a la pista de atletismo de las Albarizas

Se ha convertido con su entrega y disciplina sobre el tartán y fuera de él en un referente deportivo y femenino en Marbella y San Pedro. Y, para agradecerle por ser un modelo a seguir para el resto de la sociedad, el municipio le ha puesto su nombre al equipamiento deportivo en el que, en parte, ha forjado su ejemplaridad.

La atleta local Sonia Vázquez ya le da su nombre a la pista de atletismo ubicada en Arroyo Primero, en la zona de Las Albarizas.

La iniciativa partió del Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia, lo que pone de relieve el calado de la atleta local entre los más jóvenes de Marbella y San Pedro.

«Es un homenaje que nunca imaginé que pudiera llegar. Es un orgullo enorme compartir este momento con mi familia, mis amigos, mis compañeros y tantas personas que han formado parte de mi vida», explica la atleta de Marbella, campeona del mundo de triatlón en 2024 en relevo mixto.

La deportista destaca que la propuesta para rendirle un homenaje nació de un proyecto educativo impulsado por el Colegio María Auxiliadora y trasladado posteriormente al Consejo Municipal de la Infancia, «lo que demuestra que los niños y los jóvenes pueden cambiar las cosas con pequeñas acciones y ser protagonistas de una ciudad mejor».

Recuerda también sus inicios en el atletismo, cuando una profesora descubrió su talento en edad escolar, y reivindica el papel de la educación y del deporte como herramientas de transformación social.

«Quizá nunca fui una deportista de élite, pero sí he intentado mantener durante toda mi vida la constancia, la disciplina y la pasión por el deporte. Ese es el mensaje que me gustaría transmitir a quienes entrenen aquí en el futuro», afirma.

La homenajeada agradece también el apoyo recibido por su familia, sus entrenadores, compañeros, clubes deportivos y patrocinadores, y tiene un recuerdo especial para todas las mujeres deportistas.

«Quiero compartir este reconocimiento con todas ellas y espero que esta pista inspire a muchas niñas y jóvenes a practicar deporte y perseguir sus sueños», agrega.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, destaca que Vázquez lleva el nombre de Marbella «en numerosas competiciones y sigue demostrando que el deporte puede compatibilizarse con la vida profesional».