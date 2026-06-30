La cocina mediterránea de Banús

La alta cocina de la Riviera francesa, la costa amalfitana de Italia y las islas griegas se degusta este verano en Playas del Duque, en las proximidades de Puerto Banús, uno de los enclaves turísticos más reclamados del sur de Europa.

El restaurante Frou Frou ofrece una carta que combina la tradición mediterránea y los guiños internacionales a través de platos como el carpaccio de pulpo con bottarga, las croquetas de jamón ibérico, la paella de centollo, el tajine de cordero o pescados y carnes a la parrilla.

El concepto del establecimiento, que presta servicio todos los días de 19.00 a 00.00 horas, gira en torno al ‘fish market display’, donde el comensal elige el pescado o marisco del día, como gamba roja, carabinero, dorada, lubina o rodaballo; y su preparación, desde la parrilla hasta elaboraciones en crudo.

A la propuesta gastronómica que lleva la firma del chef Sergey Yurchyshyn se suma un ‘raw bar’ con ostras Fine de Claire, carpaccios o tartares.

«Inspirado en el estilo de vida mediterráneo, Frou Frou plantea la gastronomía como una experiencia que va más allá del plato: compartir, celebrar y dejarse llevar por un ritmo más sensorial y más libre. El establecimiento propone una forma de vivir las noches en Marbella a través de la gastronomía y la experiencia compartida. Contamos con una cocina mediterránea contemporánea basada en el producto, la frescura y el disfrute compartido», señala la dirección del restaurante que pertenece al grupo Bulldozer, con sede en Dubai, más de 20 años de experiencia y más de 20 proyectos en marcha en diferentes países del mundo.

El espíritu mediterráneo de la mesa se completa con Ciao Bella, la propuesta de noches especiales inspiradas en la energía y el espíritu festivo de las veladas italianas con la música en vivo de la banda Three of a Kind y una cabina de pinchadiscos, «performances en vivo que marcarán el ritmo de la noche y un momento icónico dedicado al limoncello show, creando una atmósfera festiva que acompaña la cena sin romper su esencia», agrega la dirección.

«Frou Frou se entiende como un punto de encuentro donde el verano se vive con intensidad y placer. Un espacio donde las noches de Puerto Banús se transforman en experiencias compartidas, entre gastronomía, ambiente y pequeños rituales», apunta.