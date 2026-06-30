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La reforma del Ayuntamiento de Marbella alcanza el 60 por ciento de su ejecución

Los operarios han finalizado las principales instalaciones del edificio, entre ellas una red de fontanería y saneamiento y el sistema de protección contra incendios con sus correspondientes depósitos

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Marbella, en la plaza de Los Naranjos. | L.O.

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Marbella, en la plaza de Los Naranjos. | L.O.

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Marcel Vidal

Marbella

Las obras de modernización integral de la Casa Consistorial han superado el ecuador de su ejecución al alcanzar el 60 por ciento de los trabajos previstos.

Los operarios ultiman las conducciones de las instalaciones, ejecutarán las conexiones temporales con el edificio anexo hasta la finalización de la obra, acometen la impermeabilización de la cubierta y construyen la nueva escalera de emergencias.

En los próximos días, comenzarán la ejecución de las divisiones interiores con estructuras de aluminio y vidrio, una actuación que marcará el inicio de la fase de terminaciones.

Los operarios han finalizado las principales instalaciones del edificio, entre ellas una red de fontanería y saneamiento, el sistema de protección contra incendios con sus correspondientes depósitos, la climatización, la iluminación, la ventilación, la extracción y gran parte de la instalación eléctrica.

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El objetivo del Ayuntamiento es que los cerca de 200 empleados municipales que desarrollan su labor en el edificio, ubicado en la plaza de Los Naranjos, regresen en agosto al inmueble.

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