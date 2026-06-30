Vox denuncia que el Ayuntamiento de Marbella sugiere recortar mangas de uniformes de invierno por calor

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Marbella Eugenio Moltó ha denunciado que el equipo de gobierno ha sugerido a empleados del área municipal de Sostenibilidad que se recorten las mangas de los uniformes de invierno para combatir las altas temperaturas del verano.

El concejal asegura que los trabajadores de este área municipal carecen de uniformes de verano, ante lo cual el Ejecutivo municipal les ha planteado que adecuen la indumentaria que utilizan en invierno a las condiciones climáticas del estío para desarrollar sus funciones en las mejores condiciones posibles.

«Los trabajadores también nos informan de prendas deterioradas, con bandas reflectantes despegadas o inexistentes y sin disponibilidad de reposición», señala el edil.

«¿Cuándo se dotará a los trabajadores de la uniformidad de verano y con prendas que cumplan con las condiciones de seguridad?», inquiere Moltó.

El delegado del área, Diego López, asegura que el Ayuntamiento ha comenzado a distribuir entre los trabajadores municipales la uniformidad de verano.

Sin embargo, el gobierno local ha tenido «un problema en concreto» con una indumentaria «que es de alta calidad y está tardando un poco más en llegar».

«A medida que nos están suministrando (las prendas), se va haciendo el reparto de las mismas», explica el edil.

Las temperaturas en Marbella rondarán los 30 grados de media durante la semana, según las previsiones.