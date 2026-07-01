Comienzan las obras del intercambiador de San Pedro Alcántara que estará listo en 2027

El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado el acondicionamiento de la parcela donde se levantará el futuro intercambiador de transporte de San Pedro Alcántara, un proyecto impulsado junto a la Junta de Andalucía que supondrá una inversión superior a 1,5 millones de euros y cuya obra está previsto que se concluya en 2027.

La actuación municipal se desarrolla sobre una parcela de más de 8.100 metros cuadrados situada en el antiguo ‘Cielo de San Pedro’, junto a la intersección de la autovía A-7 y la carretera A-397, que conecta el municipio con Ronda, y cuenta con un plazo de ejecución de dos meses.

Los trabajos consisten en la demolición de pavimentos, la retirada de la losa de hormigón y del asfalto existente, la limpieza del terreno, el trasplante del arbolado que sea posible conservar y la eliminación de cualquier elemento que pueda dificultar posteriormente la construcción.

El intercambiador de autobuses de San Pedro contará con un edificio para viajeros de aproximadamente 150 metros cuadrados de superficie, seis dársenas para autobuses con áreas de espera, espacios para taxis, conexiones peatonales y aparcamientos, además de más de 4.000 metros cuadrados de zonas verdes que servirán de transición entre el equipamiento y las principales infraestructuras viarias del entorno.

La Junta ya dispone del proyecto básico, lo que le permitirá solicitar la licencia de obras al Consistorio, mientras el proyecto de ejecución deberá estar completado durante el mes de julio.