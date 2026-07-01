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Torneo en el club de golf Aloha Marbella a favor de Horizonte Proyecto Hombre

El torneo benéfico de golf en Aloha Marbella busca apoyar a Horizonte Proyecto Hombre, asociación dedicada a personas con problemas de adicción y dificultades emocionales

Torneo de golf benéfico en Marbella a favor de Horizonte Proyecto Hombre.

Torneo de golf benéfico en Marbella a favor de Horizonte Proyecto Hombre. / Carlos J. de Pedro

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Marcel Vidal

Marbella

El club de golf Aloha Marbella albergará el 11 de julio un torneo benéfico de golf con el que recaudar fondos a favor de la asociación Horizonte Proyecto Hombre, que atiende a personas y familias que afrontan problemas de adicción y otras dificultades emocionales.

El torneo se disputará bajo la modalidad Stableford Individual, con salidas al tiro a las 09:30 horas.

Los participantes recibirán un pack de bienvenida y competirán en distintas clasificaciones, incluyendo dos categorías masculinas y una categoría femenina, así como premios especiales Scratch y Scratch Senior.

La jornada concluirá con un cóctel y la entrega de premios, previstos a las 15:00 horas en la Casa Club de las instalaciones deportivas.

Los ganadores del torneo benéfico obtendrán estancias en hoteles del grupo Fuerte Hoteles ubicados en Ibiza o El Rompido; además de experiencias gastronómicas en diferentes restaurantes de Marbella.

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El evento contará también con una sorteo solidario con regalos como tratamientos de bienestar, artículos deportivos o bonos de restauración.

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