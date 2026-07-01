Vivienda
Triángulo de Oro de la Costa del Sol: el lujo inmobiliario mueve más de 3.000 millones con el clima, el golf y la gastronomía como reclamos
Expertos en el sector destacan también la ubicación de Marbella, Estepona y Benahavís, ubicadas frente al mar Mediterráneo y próximas a Sierra Nevada
La inversión en residenciales e inmuebles de alta calidad mueve más de 3.000 millones de euros al año en el Triángulo de Oro, la zona que delimitan Marbella, Estepona y Benahavís y una de las más lujosas de España.
El volumen de la inversión convierte a este área de la Costa del Sol en, además de uno de los destinos turísticos más reclamados del país, uno de los ecosistemas residenciales más atractivos del mundo, según señalan empresarios, promotores e inversores inmobiliarios que han participado en el foro especializado Forbes Real Estate Forum Costa del Sol.
Destino turístico de primer nivel
«La Costa del Sol ha dejado de ser únicamente un destino vacacional de ensueño y se ha transformado en un punto estratégico para conversaciones y networking de primer nivel», señala el director general de Forbes España, Cristiano Badoch.
El atractivo del Triángulo de Oro para buena parte de los inversores que se interesan por adquirir una residencia de alto nivel en el Triángulo de Oro se debe al emplazamiento de la zona.
«Tenemos una hostelería y una restauración que están al mismo nivel que los mejores lugares. Pero, además, tenemos la proximidad del mar y el hecho de que, en dos horas, estés en Sierra Nevada, esquiando. ¿Qué lugar puede ofrecer esto? Muy pocos», explica el promotor de Tyrian Residences, Vitaliy Rushchynskyy.
«Por otra parte, en la Costa del Sol todavía tenemos terrenos. Si hablamos del sur de Francia o de Italia, ahí ya no hay», agrega.
Para el CEO de One2one, Achi Castillo, en el Triángulo de Oro «tenemos los mejores hoteles, tenemos campos de golf, una gastronomía reconocida internacionalmente y unos servicios espectaculares». «Y contamos también con experiencias en Marbella o Estepona que no tienen otras ciudades», añade.
Casas para proyectos de vida
Los inversores que, en los últimos años, se han interesado por propiedades de alta gama en el Triángulo de Oro buscan un lugar en el que desarrollar su vida, frente a unos compradores que, décadas antes, estaban más interesados en encontrar segundas residencias.
«Marbella es un pueblo que puedo andar y una ciudad que puedo vivir. En esa combinación hace de Marbella un lugar totalmente único. Además, hay un clima que te permite vivir el año entero», apunta el CEO de Drumelia Real Estate, Artur Loginov.
Los inversores valoran, además del clima, los desarrollos tecnológicos del Triángulo de Oro, la seguridad de la zona o los diferentes servicios.
Suscríbete para seguir leyendo
- La familia real saudí amplía sus palacios de la Milla de Oro de Marbella
- Leticia Fernández, la mejor nota de Málaga de Selectividad, homenajeada en Marbella: 'Estamos inmensamente orgullosos de ti
- La playa del Cable de Marbella acogerá la celebración de la Noche de San Juan: la velada combinará música, tradición y convivencia familiar
- El PP de Marbella aprueba en solitario la ordenanza que regula el estacionamiento
- Un complejo de lujo en Marbella: el oasis mediterráneo de Nadal y Armani en la Costa del Sol
- El turismo 'premium' impulsa a Marbella: la rentabilidad hotelera alcanza cifras históricas con más de 291.000 pernoctaciones
- Vecinos de Marbella denuncian depósito de vehículos sin permisos en una parcela
- Marbella inicia la reforma integral de un local municipal para crear un espacio multiusos en el centro