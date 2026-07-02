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Solidaridad

La Asociación Contra el Cáncer de Marbella celebrará su gala benéfica el 1 de agosto

El objetivo es superar los 600 asistentes a uno de los eventos más destacados del verano

Presentación de la gala contra el cáncer que alberga Marbella.

Presentación de la gala contra el cáncer que alberga Marbella. / l.o.

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Marcel Vidal

Marbella

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) celebrará su gala benéfica, uno de los eventos solidarios más destacados del verano en Marbella, el 1 de agosto en la finca La Concepción con el objetivo de superar los 600 asistentes.

Durante el evento, que presentarán Poty Castillo y Eva Ruiz, se reconocerá al diputado nacional del PP Borja Sémper por su contribución a normalizar el cáncer. «Ha ayudado a dar visibilidad a las personas que luchan contra la enfermedad desde el anonimato. Su testimonio y ejemplo han contribuido de forma significativa a romper estigmas, a mostrar la realidad de la enfermedad y a dar esperanza a quienes están atravesando una situación similar», señaló este miércoles el presidente de la AECC de Marbella, Santiago Gómez-Villares.

El día antes de la gala, el Real Club de Golf Las Brisas albergará un torneo benéfico que se disputará bajo la modalidad Pareja Mejor Bola Stableford para un máximo de 120 jugadores.

«La gala y el torneo de golf son mucho más que dos eventos solidarios. Son una oportunidad para que Marbella vuelva a demostrar su compromiso con las personas afectadas por el cáncer. Gracias al apoyo de empresas, instituciones y ciudadanos, podemos seguir ofreciendo atención gratuita, cercana y profesional a quienes más lo necesitan», indicó Gómez-Villares.

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La AECC atendió en Marbella a 462 pacientes y 135 familiares en el último año y realizó más de 2.300 sesiones de atención y acompañamiento.

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