Detenido en Marbella uno de los fugitivos más buscados de Canadá por tráfico de drogas y organización criminal

La Policía Nacional ha detenido a dos de los fugitivos más buscados de Canadá y Francia, como resultado de dos investigaciones junto a los equipos de la Red Europea de Equipos de Búsqueda Activa de Fugitivos (Enfast, por sus siglas en inglés) de ambos países. Uno de ellos, buscado por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, fue arrestado en Marbella (Málaga), mientras que al segundo, reclamado desde 1997 por atacar con armas de fuego un furgón que transportaba dinero, se le localizó en Sevilla.

Según informó este jueves la Policía en un comunicado, sobre el prófugo canadiense pesaba una Orden Internacional de Detención por los hechos señalados, por los que se enfrenta a una condena de cadena perpetua. Este hombre se ocultaba en una casa de lujo de una urbanización de alto nivel en Marbella y, a sabiendas de que se encontraba incluido en la lista de los más buscados de Canadá, apenas salía del domicilio. Además, tomaba múltiples medidas de seguridad, que hacía extensibles a su entorno más cercano, y había iniciado un proceso de eliminación de tatuajes visibles para dificultar su identificación.

Durante más de diez meses de intercambio de información entre las autoridades españolas y las canadienses, los agentes localizaron su posible domicilio y establecieron un dispositivo en las inmediaciones del mismo. Así, en una de las contadas ocasiones en que abandonó la vivienda, fue identificado por los agentes al montarse en un vehículo y fue detenido. Esta operación ha sido financiada por el Fondo de Seguridad Interior de la Comisión Europea.

Detención en Sevilla

En el segundo de los casos, el ya detenido estaba buscado por las autoridades francesas desde octubre de 1997 por su participación, junto a otros dos cómplices, en el ataque con armas de fuego a un furgón blindado que transportaba dinero de una sucursal bancaria. Como resultado de los hechos, hirieron de gravedad a una de las personas que lo custodiaba.

La investigación se inició en 2023, ejecutándose en ese tiempo cinco Órdenes Europeas de Investigación con el objetivo de localizarle y detenerle. Finalmente, tras varias gestiones policiales y tres años de pesquisas, los agentes determinaron que podría estar ocultándose en la localidad sevillana de Arahal. Una vez confirmado el lugar de residencia, establecieron un dispositivo en la zona e identificaron al objetivo abandonando el domicilio a pie, momento en el que fue arrestado.