IU pregunta si la alcaldesa de Marbella influyó en contratos a la trama de su hijastro

IU-Por Andalucía exigió ayer a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que aclare si influyó en los contratos del Ayuntamiento con la trama de narcotráfico y blanqueo de capitales por la que su hijastro Joakim Broberg ha sido condenado por la Audiencia Nacional a nueve años de cárcel.

La trama contaba con ramificaciones empresariales «estrechamente vinculadas» con el Ayuntamiento a través de la constructora Codecosol, utilizada para blanquear dinero que procedía del tráfico de drogas y adjudicataria de contratos que licitaba el Consistorio, señaló la coalición de izquierdas.

«La ciudadanía de Marbella tiene derecho a saber la verdad de inmediato. Exigimos que se aclare formalmente si Ángeles Muñoz influyó en los contratos públicos de Codecosol, la empresa acusada de colaborar en el blanqueo de capitales. Estamos hablando de un condenado por narcotráfico y de una empresa que blanqueaba dinero para toda la trama con fondos que salían de las arcas públicas del Ayuntamiento», señaló IU.

La coalición de izquierdas advirtió del «alarmante nivel de connivencia» entre el PP de Marbella y la trama y recordó que la alcaldesa «medió en reuniones en beneficio de su hijastro, mientras otros miembros del actual equipo de gobierno mantenían un trato de favor y colegueo con los investigados».

IU recordó también que la Audiencia Nacional investigaba al marido de la alcaldesa, Lars Broberg, por presunta colaboración con la trama en el momento de su fallecimiento, en 2023.