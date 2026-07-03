El presidente de la Mancomunidad de Municipios destaca la sostenibilidad de la Costa del Sol

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Félix Romero, destacó ayer el «compromiso» de la entidad supramunicipal con la gestión de los residuos y la sostenibilidad en la comarca, para lo cual calificó de «estratégico» el papel del Complejo Ambiental, ubicado en Casares.

«Es el eje fundamental para garantizar un tratamiento eficiente y sostenible de los residuos», señaló Romero.

El presidente del ente mancomunado mantuvo una reunión con el director de Tratamiento de Andalucía, Ceuta y Melilla de Urbaser, Óscar Naranjo, para abordar aspectos relacionados con la optimización de los procesos, la valorización de residuos y la economía circular en la Costa del Sol.

«Urbaser (la empresa concesionaria que gestiona el Complejo Ambiental) trabaja de manera coordinada con la Mancomunidad, aportando su experiencia técnica en el ámbito del tratamiento de residuos para contribuir al desarrollo de soluciones sostenibles y eficientes», señaló Naranjo.

Noticias relacionadas

Romero ha iniciado una ronda de contactos con proveedores de servicios en la comarca.