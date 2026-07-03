Pymes de San Pedro, «asfixiadas» por la tarifa del consumo de agua

Empresarios y trabajadores autónomos de San Pedro Alcántara tachan de «desproporcionadas» las tarifas que abonan consumir agua potable en sus establecimientos y piden al equipo de Gobierno de Marbella que las modifique para que sean «justas».

El sistema tarifario que grava el consumo del agua industrial establece una «diferenciación injustificada» entre el recibo que abonan las viviendas y el industrial, parámetro en el que se incluyen los comercios, las oficinas o los bares sin discriminar por tamaños.

Ante un consumo idéntico de tres metros cúbicos, un negocio paga unos 70 euros, tres veces más que un inmueble, que abona cerca de 23 euros, explica la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Alcántara (Apymespa).

La subida en el recibo de la tarifa que deben afrontar los empresarios se debe a la ‘cuota de servicio’, una cuantía de unos 40 euros que «penaliza» a los negocios, a pesar de que cuenten con instalaciones y contenedores de idéntico diámetro al de los hogares.

El sistema de precios es especialmente gravoso para los establecimientos que utilizan el agua para dar servicio a un aseo o realizar la limpieza, como tiendas de ropa, zapaterías, librerías, farmacias, inmobiliarias o agencias de viajes.

«Es un sistema tarifario que asfixia a los pequeños negocios», señala Apymespa, que lamenta el «profundo malestar» que las tarifas «tremendamente injustas» del consumo de agua potable genera entre los trabajadores autónomos, las microempresas y pymes de San Pedro.

El colectivo empresarial sampedreño reclama al Ayuntamiento que los contadores industriales que dispongan del mismo caudal que los utilizados en viviendas abonen la misma cuota de servicio; que mantenga el sistema de tramos progresivos; y cree un sistema de incentivos o descuentos que favorezca el ahorro del agua en las empresas y las viviendas.

«Apymespa defiende una distribución más justa y equilibrada de los costes que fomente la sostenibilidad económica de su tejido empresarial», señala el colectivo sampedreño.

La asociación de empresarios ha elevado la propuesta a la Mesa de Trabajo Territorial de Desarrollo Económico y la Junta Municipal de Distrito para que los organismos municipales la debatan y, en su caso, aprueben un régimen tributario «que termine con la notoria desigualdad que sufren las empresas locales».

Apymespa confía en que la Corporación local debata la propuesta en sesión plenaria.