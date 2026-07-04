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Detectan excesos de velocidad entre San Pedro y Benahavís: estas son las mejoras que se realizarán para solucionarlos

El Ayuntamiento de Marbella incrementará la seguridad vial y la accesibilidad en la zona de El Gamonal con la adecuación de esta vía principal

La avenida Marqués del Duero, una de las principales vías del centro urbano de San Pedro Alcántara. | L.O.

La avenida Marqués del Duero, una de las principales vías del centro urbano de San Pedro Alcántara. | L.O.

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Marcel Vidal

Marbella

El Ayuntamiento de Marbella acomete los trabajos de adecuación de la avenida Lorenzo Morito Romero, en la urbanización El Gamonal, una actuación que permitirá incrementar la seguridad vial y mejorar la accesibilidad e infraestructuras de uno de los principales tramos de conexión entre San Pedro Alcántara y Benahavís.

El Consistorio ejecuta las actuaciones después de que vecinos, técnicos municipales y la Policía Local detectaran problemas derivados del exceso de velocidad, la peligrosidad de la circulación y la ausencia de itinerarios seguros para los peatones.

Entre las principales actuaciones destaca la construcción de 2.100 metros cuadrados de acerado en ambos márgenes de la vía, una infraestructura inexistente hasta ahora y que permitirá garantizar la accesibilidad peatonal conforme a la normativa.

Además, se va a proceder al asfaltado de 6.500 metros cuadrados de calzada y a la ampliación de su sección hasta alcanzar una anchura cercana a los siete metros.

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Las obras de mejora cuentan con un plazo de ejecución de unos cinco meses.

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