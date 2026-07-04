Verano
Marbella luce ya las diez banderas que reconocen la calidad de sus playas
Es el municipio de Andalucía que cuenta con más distintivos de este tipo y uno de los diez españoles con mayor presencia de estos galardones
Marbella, uno de los municipios turísticos más reclamados de España, cuenta ya con las diez banderas azules que reconocen la calidad de sus playas y puertos.
La ciudad se convierte en la primera de Andalucía por número de distintivos y está entre los diez municipios españoles con mayor presencia de este galardón.
El municipio ha obtenido ocho banderas azules para las playas de Cabopino, El Cable, El Faro, La Fontanilla, Nagüeles-Casablanca, Venus-Bajadilla y Los Monteros, en Marbella; y la de Guadalmina, en San Pedro Alcántara, además de una para el Puerto Deportivo Virgen del Carmen y otra para Puerto Banús, éste último de gestión privada.
Marbella logra también 19 certificaciones Q de Calidad y S de Sostenibilidad, que refuerzan la oferta turística del municipio.
Los reconocimientos no solo tienen en cuenta las condiciones naturales del litoral, sino también la calidad de los servicios que se ofrecen a vecinos y visitantes.
«Las playas son como son, dependiendo de la naturaleza, pero a partir de ahí se evalúan la limpieza, la seguridad, los dispositivos de salvamento, los aseos y todos los servicios que pueden tener», señala la regidora de Marbella, Ángeles Muñoz.
La alcaldesa destaca también el trabajo coordinado de las distintas áreas municipales implicadas en la gestión del litoral, así como del personal técnico y de la empresa concesionaria encargada del mantenimiento.
«Hemos querido que todos estuvieran presentes porque detrás de estas banderas hay un importante trabajo en equipo», señala.
La regidora subraya la labor que realiza la Delegación de Playas para, según ella, mantener ordenados todos los equipamientos y garantizar el correcto funcionamiento de los distintos servicios.
«No solo hablamos de los chiringuitos, las hamacas o el resto de instalaciones, sino de ofrecer las mejores prestaciones posibles a quienes disfrutan de nuestro litoral», señala.
El Ayuntamiento tiene el compromiso de «seguir mejorando la calidad, la sostenibilidad y la seguridad de las playas, uno de los principales atractivos turísticos y ambientales del municipio», agrega.
El dispositivo especial de seguridad y emergencias de la temporada estival, que cuenta con 55 socorristas distribuidos en 19 módulos de salvamento, ya está plenamente activo.
El operativo, que velará por la seguridad en los 27 kilómetros de litoral del municipio, estará en funcionamiento hasta el 30 de septiembre.
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