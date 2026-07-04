Ocio
San Pedro Alcántara albergará tres eventos del festival OMA Sound
La finca La Caridad será el escenario de conciertos de música el 9, 13 y 21 de agosto
La finca La Caridad, ubicada en San Pedro Alcántara, albergará en el transcurso del verano tres eventos que corresponden al festival de música OMA Sound.
El recinto de ocio y espectáculos acogerá el concierto de Raule el próximo 9 de agosto; la edición boutique del Festival Jardín de las Delicias, prevista para el 13 de agosto; y la actuación del artista internacional DJ Snake el 21 de agosto.
Entre las novedades destaca la llegada del Festival Jardín de las Delicias, que celebrará por primera vez una edición boutique en la ciudad el 13 de agosto, tras seis ediciones en Madrid.
El cartel estará encabezado por Juan Magán, Oro Viejo by DJ Nano, Marlon, Besmaya, Barce, Ardiya y Juan Valiente, además de diferentes performances y una cuidada puesta en escena que trasladará al público la esencia de uno de las citas más reconocidos del panorama nacional.
La directora de Expansión del Festival Jardín de las Delicias, Eva Jiménez García, destaca que «la finca La Caridad ofrece un enclave excepcional y estamos convencidos de que el público responderá con el mismo entusiasmo que lo ha convertido en una de las grandes citas musicales del país».
«Nuestro objetivo es ofrecer una experiencia completa que combine música, entretenimiento y una producción muy cuidada», agrega.
La organización del evento subraya además que DJ Snake es uno de los productores y artistas más influyentes de la escena electrónica y urbana internacional.
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