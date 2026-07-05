Los cipreses de la discordia

A mitad de la década de los años ochenta del siglo pasado surgió un enfrentamiento (relación odio-presunto amor) entre el Ayuntamiento de Marbella y el empresario Jesús Gregorio Gil y Gil. Sería el antecedente que propició la llegada a la Alcaldía del Grupo Independiente Liberal (GIL). El populismo como forma de gobierno (o gestión como dijeron en su momento), antes de la eclosión rotunda de la actualidad, sobre todo en países americanos, gobernó y esquilmó a Marbella durante década y media.

En 1987 el promotor inmobiliario Jesús Gil contaba con cuatro expedientes abiertos en el Ayuntamiento por irregularidades como no contar con licencia, no acatar las órdenes de paralización e ignorar las multas.

El primer desencuentro se produjo con la Finca de los Cipreses, ubicada en Ricardo Soriano. En diciembre de 1986 se levantó acta por carecer de licencia y además haber invadido la zona de servidumbre del saneamiento perteneciente a la Mancomunidad de Municipios. Concretamente el sótano ocupaba la servidumbre.

La empresa de Gil, Verángeles S.A., fue sancionada con una multa de 370.000 pesetas, lo que representaba el ocho por ciento de lo construido. Esta obra además se encontraba denunciada por la muerte de un trabajador que se consideraba presunto delito de imprudencia. El Ayuntamiento dictó decreto de paralización en diciembre de 1987 y en esta ocasión el promotor cumplió con lo ordenado.

Otra obra, anexa a Los Cipreses, fue la que se ejecutaba en la prolongación de la calle Jacinto Benavente que en un futuro conectaría con la carretera de circunvalación, avenida Cánovas del Castillo. La apertura de esa calle no resultaría pacífica, con movilización popular para proteger la zona conocida como «Pecho de las cuevas». El 5 de junio de 1987 el Ayuntamiento ordenó su paralización, sin obtener respuesta. Se reiteró la petición de paralización el 25 de junio con similar resultado. El Ayuntamiento levantó acta notarial el 10 de agosto del 87 en la notaría Burgillo.

La empresa Verángeles S.A. presentó un recurso de reposición que fue desestimado. Echando más leña al fuego, Gil acusó a los funcionarios municipales de prevaricación, teniendo que comparecer estos en el juzgado. En aquel momento la opinión pública mostró la extrañeza de que alguien que atacaba y desobedecía constantemente al Ayuntamiento, presentase ante él un recurso.

Otras dos obras de Jesús Gil se estaban llevando a cabo en la cercanía de la playa. Una se denominaba ‘Los Cipreses playa’ y contaba con un expediente levantado por haberse realizado un movimiento o excavación de tierra con arbolado. El monto de la obra se encontraba en torno a las 800.000 pesetas y sobre ese total se aplicaba una multa del cuatro por ciento. La multa ascendió a 32.000 pesetas. Una vez más el promotor hace caso omiso y el Ayuntamiento decide aumentar la cuantía al cinco por ciento, pasando a las 40.000 pesetas.

La obra ‘Los Cipreses del Mar’ resultó extremadamente conflictiva y suponía el cuarto expediente abierto. Se requirió al representante de la empresa Verángeles, José Luis Jiménez, la paralización de una construcción que se estaba levantando sin contar con la preceptiva licencia. A lo largo de todo el otoño, el Ayuntamiento intenta normalizar la situación, al tratarse de una obra legalizable, sin conseguir nada del empresario. Establecen una multa del cinco por ciento, pero al tratarse de un momento muy avanzado en el proceso, la cantidad ascendía a medio millón de pesetas. Había que ser ingenuo para esperar que pagase esa elevada cantidad cuando no lo había hecho con la modesta cifra de 32.000 en Los Cipreses Playa.

El Ayuntamiento no se había enfrentado nunca a una situación como la que Jesús Gil había planteado. Contumazmente se enfrentó, muchas veces apoyándose en la descalificación y el insulto, a las autoridades políticas, pero también lo hizo brutamente a los funcionarios municipales que solamente cumplían con su obligación, pero se veían acusados del delito de prevaricación.

Los medios de comunicación destacaron en ocasiones el componente surrealista de la situación. En aquellos años ya se empezaba a difundir la idea de que el promotor estaba reclutando un grupo para entrar en la vida política y presentar una candidatura a la Alcaldía de Marbella.

En un primer momento se tomó como algo humorístico, pero pronto pudo comprobarse que iba completamente en serio. Las construcciones de Verángeles S.A. representaron un paradigma de actuación en la impunidad. De igual manera resultó una experiencia novedosa lo que vino en los años siguientes, cuya sombra demostró ser en exceso alargada.