Realizan mejoras en el colegio El Carmen de Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado las obras de acondicionamiento del CEIP Nuestra Señora del Carmen, una actuación destinada a modernizar las instalaciones y mejorar sus condiciones de accesibilidad, seguridad y confort.

El proyecto contempla la adecuación y modernización de espacios e instalaciones del colegio, que cuenta con Infantil y Primaria y un total de nueve aulas.

Las principales líneas de actuación del proyecto incluyen la renovación de la instalación eléctrica, la actualización de los sistemas de protección contra incendios, mejoras en la accesibilidad del centro y la sustitución de carpinterías interiores y exteriores que no cumplen actualmente las condiciones requeridas de aislamiento, estanqueidad o seguridad.

Uno de los objetivos fundamentales es mejorar la accesibilidad universal del edificio, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente.

Para ello, y teniendo en cuenta que el colegio se encuentra en una zona de especial sensibilidad arqueológica próxima a una muralla catalogada como Bien de Interés Cultural, no se realizarán rampas ni movimientos de tierra. En su lugar, se instalarán sistemas mecánicos salvaescaleras que permitirán proteger los distintos niveles del edificio sin afectar al subsuelo ni a los elementos protegidos del entorno del centro educativo.

El proyecto de mejora del colegio El Carmen prevé también la renovación completa de la instalación eléctrica con el fin de adaptarla a las exigencias técnicas y de seguridad actuales, mejorando la eficiencia y fiabilidad del sistema.

Compatible con la actividad escolar

Los trabajos comenzaron a principios de mayo, si bien durante las primeras semanas se desarrollaron de forma limitada y compatible con la actividad escolar al coincidir con la presencia de alumnos en el centro.

En la primera fase de las actuaciones se acometieron principalmente labores en zonas exteriores, como la reparación de escaleras e intervenciones vinculadas al monolito de luz y, una vez finalizado el periodo lectivo, la obra entra en un periodo de ejecución a mayor ritmo.