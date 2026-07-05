Solidaridad
Una silla especial mejorará la movilidad de Nicolás Fernández
El equipamiento permite al joven sampedreño que padece un tumor cerebral recorrer senderos, caminos rurales y paseos marítimos
La Fundación Global Gift ha entregado a Nicolás Fernández, el menor sampedreño que padece un tumor cerebral, una silla adaptada especialmente diseñada para mejorar su movilidad y permitirle realizar actividades que le resultaban muy difíciles o imposibles con su anterior silla.
Con el nuevo equipamiento, Nicolás recorre con mayor comodidad y seguridad senderos, caminos rurales, paseos marítimos, parques y espacios naturales, así como participar en actividades deportivas, excursiones y jornadas al aire libre junto a familiares y amigos.
La nueva silla, diseñada para adaptarse a terrenos irregulares, cuenta con una estructura ligera y resistente, ruedas especiales de gran estabilidad, sistemas avanzados de seguridad y soporte postural, lo que permite a Nicolás afrontar nuevos retos con mayor autonomía, confort y libertad de movimiento.
La entrega de la silla se produjo en Casa Ángeles, el centro multifuncional de la Fundación Global Gift al que Nicolás acude varios días a la semana para recibir sus terapias de rehabilitación y atención especializada.
Recuperar la normalidad
«Se trata de un lugar que forma parte de su día a día y desde el que sigue dando pasos para recuperar la normalidad y las actividades que tanto disfrutaba antes del tumor. Amante de la naturaleza y de las actividades al aire libre, Nicolás llevaba tiempo sin poder disfrutar de paseos por el campo o junto al mar. Gracias a esta nueva silla, podrá volver a vivir esas experiencias que tanto le apasionan junto a su familia», señala la presidenta de la fundación, la empresaria y filántropa María Bravo.
Para el padre del menor, Damián Fernández, «durante mucho tiempo, hemos tenido que renunciar a muchas actividades porque la silla que utilizaba Nicolás no estaba preparada para determinados terrenos». «Esta nueva silla le permitirá acompañarnos en paseos por el campo, disfrutar del paseo marítimo y vivir experiencias que para muchas familias son cotidianas», agrega.
Nicolás estrenó la silla adaptada en una carrera solidaria en Málaga a favor de la Fundación Olivares.
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