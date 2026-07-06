Buscan a Nikoline, una menor noruega desaparecida en Puerto Banús tras el partido de su selección

La familia de Nikoline, una menor noruega de 17 años, ha pedido colaboración ciudadana para tratar de localizarla después de que se le perdiera la pista durante la madrugada en Puerto Banús, en Marbella. La joven se encontraba de vacaciones en la Costa del Sol y, según ha difundido su entorno, tenía previsto regresar este lunes a Noruega.

La desaparición ya ha sido denunciada ante la Policía Nacional, según las informaciones publicadas. El aviso familiar, recogido también por medios internacionales, sitúa la última pista de la joven en la discoteca Funky Buddha, en Puerto Banús, donde se encontraba con otros jóvenes noruegos tras el partido de la selección de su país.

Última vez vista en Puerto Banús

De acuerdo con el relato difundido por la familia, Nikoline fue vista por última vez durante la noche en el entorno de Funky Buddha, una conocida discoteca de la zona de ocio de Puerto Banús. Una amiga habría perdido el contacto con ella durante la madrugada y, poco después, su teléfono dejó de dar señal.

La joven estaba en Marbella junto a otros jóvenes noruegos. Su entorno ha iniciado una llamada pública para localizar a personas que pudieran haber coincidido con ella durante la noche o que dispongan de cualquier dato que ayude a reconstruir sus últimos movimientos.

Descripción de Nikoline

Nikoline tiene 17 años, mide aproximadamente 1,75 metros, tiene el pelo rubio y largo y, en el momento de su desaparición, vestía un vestido largo rosa con estampado étnico.

La familia pide que cualquier persona que pudiera haberla visto en Marbella, Puerto Banús o en las inmediaciones de la zona de ocio durante la madrugada se ponga en contacto con las autoridades. La prioridad, insisten, es localizar a la menor cuanto antes y recabar cualquier testimonio útil.

Teléfonos para aportar información

Cualquier persona que pueda aportar datos sobre el paradero de Nikoline puede contactar con la Policía Nacional a través del 091 o con Emergencias 112. El Centro Nacional de Personas Desaparecidas, dependiente del Ministerio del Interior, coordina la información sobre personas desaparecidas en España y recuerda la importancia de comunicar cualquier pista a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La familia ha pedido máxima difusión del aviso, especialmente entre personas que se encontraran durante la noche en el entorno de Puerto Banús o que pudieran haber coincidido con grupos de jóvenes noruegos en la zona.

La familia mantiene la esperanza de que Nikoline regrese a casa

Fuentes del entorno familiar de Nikoline, la menor noruega desaparecida en Puerto Banús, en Marbella, describen a la joven como «una chica muy feliz y cariñosa» y recuerdan que tenía previsto regresar este lunes a Noruega para celebrar un cumpleaños con sus amigos.

El entorno de la familia subraya además que Nikoline mantenía una comunicación muy estrecha con su madre. «Siempre estaba en contacto con ella, también durante las noches», señalan las mismas fuentes, que admiten que resultó especialmente extraño que no se comunicara con su familia durante la noche de su desaparición.

Según estas fuentes, la Policía española ha activado el protocolo previsto para este tipo de desapariciones, mientras la familia continúa pendiente de cualquier novedad que pueda ayudar a localizar a la joven.

El entorno familiar insiste en que la menor conocía la zona, ya que «no era la primera vez de Nikoline ni en Marbella ni en Puerto Banús». Pese a la preocupación, la familia mantiene la esperanza de que la joven pueda ser localizada cuanto antes. «La familia tiene la esperanza de que Nikoline regrese a casa», trasladan.